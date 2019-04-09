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Звезда "Отчаянных домохозяек" призналась в мошенничестве: подробности

Фелисити Хаффман сожалеет, что замешана в деле о коррупции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Фелисити Хаффман признала себя виновной
Фелисити Хаффман признала себя виновной
Фото: Getty Images

В начале марта звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман арестовало ФБР. Актриса дала взятку 15 тыс. долларов за гарантированное зачисление ее дочери в колледж под видом благотворительного взноса. 

Теперь стало известно, что прокуроры требуют тюремного заключения для Фелисити Хаффман и других родителей, которые признали себя виновными в деле о коррупции, а таких оказалось 13. Об этом сообщает CNN.

Звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман призналась, что заплатила 15 тыс. долларов под видом благотворительности, чтобы ее дочь гарантировано сдала вступительные испытания.

Фелисити Хаффман с мужем и дочерью
Фелисити Хаффман с мужем и дочерью
Фото: Getty Images

"Я признаю свою вину, сожалею, и мне стыдно за то, что я сделала. Я готова нести ответственность за свои действия и приму последствия, которые вытекают из этих действий. Мне стыдно за боль, которую я причинила моей дочери, моей семье, моим друзьям, моим коллегам и сообществу. Я хочу извиниться перед ними, и особенно я хочу извиниться перед студентами, которые каждый день усердно работают, чтобы поступить в колледж, и их родителями, которые приносят огромные жертвы, чтобы поддержать своих детей, и делают это честно", – утверждает актриса.

Кроме того, Фелисити Хафмман заявила, что не посвящала дочь в махинации с поступлением: "Моя дочь абсолютно ничего не знала о моих действиях, которыми я предала ее. Это преступление по отношению к ней и другим людям, из-за которого я буду корить себя до конца жизни. Мое желание помочь дочери – не повод нарушать закон или заниматься нечестностью".

Сообщается, что теперь Хаффман грозит до 20 лет тюрьмы. Точную меру пресечения актрисе и другим фигурантам дела пока не назначили.

Ранее мы писали, что на Фелисити Хаффман и других фигурантов дела о коррупции подала в суд женщина, чей ребенок не поступил в колледж по их вине, и требует выплату компенсации в размере 500 миллиардов долларов.

Смотрите видео о главных коррупционерах Голливуда:

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