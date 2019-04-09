Звезда "Отчаянных домохозяек" призналась в мошенничестве: подробности
Фелисити Хаффман сожалеет, что замешана в деле о коррупции
В начале марта звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман арестовало ФБР. Актриса дала взятку 15 тыс. долларов за гарантированное зачисление ее дочери в колледж под видом благотворительного взноса.
Теперь стало известно, что прокуроры требуют тюремного заключения для Фелисити Хаффман и других родителей, которые признали себя виновными в деле о коррупции, а таких оказалось 13. Об этом сообщает CNN.
Звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман призналась, что заплатила 15 тыс. долларов под видом благотворительности, чтобы ее дочь гарантировано сдала вступительные испытания.
"Я признаю свою вину, сожалею, и мне стыдно за то, что я сделала. Я готова нести ответственность за свои действия и приму последствия, которые вытекают из этих действий. Мне стыдно за боль, которую я причинила моей дочери, моей семье, моим друзьям, моим коллегам и сообществу. Я хочу извиниться перед ними, и особенно я хочу извиниться перед студентами, которые каждый день усердно работают, чтобы поступить в колледж, и их родителями, которые приносят огромные жертвы, чтобы поддержать своих детей, и делают это честно", – утверждает актриса.
Кроме того, Фелисити Хафмман заявила, что не посвящала дочь в махинации с поступлением: "Моя дочь абсолютно ничего не знала о моих действиях, которыми я предала ее. Это преступление по отношению к ней и другим людям, из-за которого я буду корить себя до конца жизни. Мое желание помочь дочери – не повод нарушать закон или заниматься нечестностью".
Сообщается, что теперь Хаффман грозит до 20 лет тюрьмы. Точную меру пресечения актрисе и другим фигурантам дела пока не назначили.
Ранее мы писали, что на Фелисити Хаффман и других фигурантов дела о коррупции подала в суд женщина, чей ребенок не поступил в колледж по их вине, и требует выплату компенсации в размере 500 миллиардов долларов.
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