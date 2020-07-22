Звезда "Отпетых мошенниц" Ребел Уилсон удивила похудением на 20 кг: преображение актрисы

Актриса очаровала фотографиями в спортивном образе

40-летняя австралийская актриса, стендап-комедиантка и продюсер Ребел Уилсон, которая сыграла в фильме "Отпетые мошенницы" с Энн Хэтэуэй, по-настоящему удивила своих поклонников.

Пышнотелая знаменитость решила кардинально изменить свою фигуру и похудела на 20 килограммов в этом году. На этом актриса не останавливается и планирует похудеть до 75 килограммов до конца этого года. Но уже первые результаты привели поклонников в восторг. Эффектными кадрами после начала своей трансформации актриса поделилась в Instagram.

Ребел Уилсон Фото: Getty Images

Ребел Уилсон позировала в обтягивающем спортивном комплекте голубого цвета. Фотографии актриса сделала во время своей очередной пробежки с тренером.

Ранее Ребел Уилсон в своем Instagram назвала 2020 год – "годом здоровья". Актриса расставила приоритеты в физических упражнениях и питании и приступила к реализации своего плана.

INSTAGRAM

Неделю назад Ребел Уилсон показала часть своей тренировки. Актриса занималась на улице.

INSTAGRAM

Недавно украинская рэп-исполнительница alyona alyona поделилась первыми результатами похудения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться