Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса

Сегодня, 11:09

Актриса призналась, что ранее не верила в существование COVID-19

Украинская актриса и участница шоу "Танці з зірками-2020" Дарья Петрожицкая поборола COVID-19. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Дарья сообщила, что наконец-то получила отрицательный тест на коронавирус, признавшись, что выздоровление ей далось нелегко.

"Тест отрицательный! Я здорова! Я не верила в COVID-19, но весь весенний карантин строго просидела дома (кроме эфира "Голосу країни"). А он (вирус – прим.ред) есть. Очень похож на тяжелый грипп, но еще тяжелей. У меня было так, но у всех он проходит по-разному. Берегите себя! Это важно! Спасибо большое за поддержку и пожелания здоровья. Я желаю вам его взаимно! А теперь возвращаюсь в жизнь и работу", – написала Дарья.

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая
Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Отметим, что ранее из-за болезни актриса пропустила первый эфир "Танців з зірками", а во втором и третьем эфирах ее танцы судьи оценивали по видеосвязи.

Ранее Дарья Петрожицкая рассказала о своем состоянии во время борьбы с коронавирусом. Напомним, голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно рассказала, как лечилась от коронавируса.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Дарья Петрожицкая
Реклама

Новости партнеров

Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд

Популярные статьи

Сегодня, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 15 сентября: у Весов будет хорошее настроение, а Скорпион столкнется с трудностями

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва

Вчера, 13:08Events

День Благодарения в Украине-2020: история, дата и традиции праздника

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

"Сходи в церковь, покайся": Фреймут и Кухар устроили перепалку на "Танцях з зірками"

Вчера, 10:14Шоу-бизнес

"Она даже не знала": Павел Зибров сообщил, что его жена переболела коронавирусом

Вчера, 07:38Психология

Какие пары по знаку зодиака самые идеальные: таких только три

Вчера, 05:05Events

14 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 14 сентября: Ракам нужно расставить приоритеты, а Львам – покорять мир

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

13 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 14 сентября 2020 года: какие знаки зодиака ждут обновления

13 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

13 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

13 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

13 сентябряEvents

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

Новости партнеров

Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Умер знаменитый игрок "Что? Где? Когда?"
Умер знаменитый игрок "Что? Где? Когда?"
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Лорак с новым лицом напугала появлением на модной вечеринке
Лорак с новым лицом напугала появлением на модной вечеринке
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Как выглядят первые жены Харламова, Баскова, Меладзе и других
Как выглядят первые жены Харламова, Баскова, Меладзе и других
Экс-жена Павлика поделилась видео с умершим от рака сыном
Экс-жена Павлика поделилась видео с умершим от рака сыном

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять