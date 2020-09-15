Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса

Актриса призналась, что ранее не верила в существование COVID-19

Украинская актриса и участница шоу "Танці з зірками-2020" Дарья Петрожицкая поборола COVID-19. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Дарья сообщила, что наконец-то получила отрицательный тест на коронавирус, признавшись, что выздоровление ей далось нелегко.

"Тест отрицательный! Я здорова! Я не верила в COVID-19, но весь весенний карантин строго просидела дома (кроме эфира "Голосу країни"). А он (вирус – прим.ред) есть. Очень похож на тяжелый грипп, но еще тяжелей. У меня было так, но у всех он проходит по-разному. Берегите себя! Это важно! Спасибо большое за поддержку и пожелания здоровья. Я желаю вам его взаимно! А теперь возвращаюсь в жизнь и работу", – написала Дарья.

Дарья Петрожицкая Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Отметим, что ранее из-за болезни актриса пропустила первый эфир "Танців з зірками", а во втором и третьем эфирах ее танцы судьи оценивали по видеосвязи.

Ранее Дарья Петрожицкая рассказала о своем состоянии во время борьбы с коронавирусом. Напомним, голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно рассказала, как лечилась от коронавируса.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

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