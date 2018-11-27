Звезда "Района Мелроуз" Локлир попала в психбольницу

В учреждении знаменитость проведет две недели

Хизер Локлир. Фото: Getty

Звезда сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир, против которой иск готовила медсестра, побитая артисткой, попала в психиатрическую больницу. В учреждении знаменитость проведет две недели.

Как сообщает издание TMZ, в психбольнице актриса оказалась из-за чрезвычайно тревожного состояния, которое не покидает ее длительное время. Изначально планировалось, что Хизер проведет в больнице три дня, но медики поняли, что дела обстоят куда серьезнее. Локлир понадобится более длительная терапия. Тем не менее сама знаменитость требует, чтобы ее отпустили домой.

Напомним, что в середине июня этого года 56-летняя Хизер Локлир была госпитализирована после агрессивного поведения дома и угрозы суицида. Перед этим актриса вела себя странно, поэтому ее обеспокоенные родители прибыли к ней домой. Там между ними возник конфликт: Хизер ударила отца и пыталась задушить мать. Родители вызвали полицию и медиков, которые вскоре доставили Хизер в больницу. Оказывается, Локлир успела нанести травму и фельдшерам. Одному из них – достаточно серьезную.

Ранее в сентябре скандальная актриса Хизер Локлир заговорила о наркозависимости.