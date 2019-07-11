Звезда "Секса в большом городе" могла покинуть сериал из-за домогательств

Актриса призналась, что ей советовали молчать о том, что ее домогаются

Известная американская актриса Сара Джессика Паркер, которая недавно открыла магазин, сделала шокирующее признание. По ее словам, она подверглась домогательствам во время съемок сериала "Секс в большом городе". Об этом звезда рассказала в эфире передачи для радио, сообщает Metro.

Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу призналась, что работала с "большой кинозвездой", но, хоть и была одной из главных звезд сериала, чувствовала себя бессильной.

"Я не чувствовала себя полностью в положении – независимо от того, какова была моя роль на съемочной площадке, я не чувствовала себя такой же сильной, как человек, которая вела себя неподобающим образом, хотя у меня было полное право сказать ему, что его поведение непозволительно", – рассказала Паркер.

Впрочем, по словам актрисы, решить проблему помог ее агент.

"Я пошла до своего агента, потому что я была не в состоянии передать, как мне неудобно от этой ситуации, как это неподобающе. Все изменилось в течение нескольких часов. Он сказал команде: "Если это будет продолжаться, я куплю ей билет в один конец и она не вернется", – вспомнила актриса.

Напомним, ранее актриса Сара Джессика Паркер попала в объективы нью-йоркских фотографов в клетчатом пальто.

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