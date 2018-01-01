Звезда сериала "Дежурный врач" Александр Норчук рассказал о своем персонаже и работе в театре

14 мая, на телеканале "Украина" стартовал четвертый сезон сериала "Дежурный врач"

Александр Норчук. Фото: пресс-служба

В понедельник, 14 мая, в эфире телеканала "Украина" стартовала премьера четвертого сезона первой украиноязычной медицинской драмы "Дежурный врач", которая рассказывает о буднях больницы скорой помощи. В новом сезоне зрители познакомятся с новым специалистом Олегом Добривечором, которого направят из министерства на замену Андрею Мазуру, что находится в коме.

Так, исполнитель роли Олега Добривечора актер Александр Норчук рассказал нам о своем персонаже, о роли своей мечты и о том, как удавалось совмещать работу на съемочной площадке в Киеве и во львовском театре.

- Сначала расскажите о своем персонаже в "Дежурный врачи".

- Это честный человек, преданный своей работе. Сейчас, кстати, мало таких людей. У моего персонажа обостренное чувством справедливости: он хочет, чтобы везде был порядок, иногда даже немного перегибает по этому поводу. Но с такими людьми можно согласиться.

Александр Норчук Фото: пресс-служба

- Нашли ли вы какие-то схожие черты характера со своим персонажем? Или наоборот – совершенно противоположные?

- Я предан своей работе, люблю ее и не представляю своей жизни без нее. Так же и мой персонаж – живет для своего пациента и приходит на помощь людям в любом случае.

- Как проходил кастинг четвертого сезона "Дежурного врача"?

- Меня несколько раз вызывали в Киев – и с партнерами, режиссерами, и уже над сценами работали ... Но все равно я не был уверен, что именно мне доверили роль Олега Добривечора. Роль в сериале в наше время это такая ступень в творчестве, безусловно. И очень переживаю за четвертый сезон, это для меня равнозначно премьере в театре, или даже что-то более масштабное. Очень сложно объяснить эти ощущения. Кому из коллег не говорю об этом, они говорят, ой перестань, а не кокетничай. Я не кокетничаю, я на самом деле переживаю, как люди воспримут, как будут смотреть.

Александр Норчук Фото: пресс-служба

- Как влились в коллектив? Ведь это уже четвертый сезон, и команда, в принципе, сформирована.

- Абсолютно без всяких ... Мне кажется, что со многими уже и подружился, мы нашли общий язык. Понятно, что в первые дни ты привыкаешь, к тебе привыкают и присматриваются, это совсем другой коллектив, другие принципы работы, чем в театре. Но ничего, слава Богу мы обошлись без всяких ненужных конфликтов. Все равно, все хорошо. Я работаю с классными людьми, хорошая команда, я очень доволен, что я с ними. Даже в мой День рождения, который выпал на съемочный день, меня очень хорошо поздравили, честно говоря, я чуть не расплакался. Было очень приятно. Некоторые актеры говорят, что эта профессия – это не всегда ровный и стабильный доход: проекты сегодня есть, завтра нет ... Но вы говорите, что любите свою работу.

- Скажите, были ли у вас когда-то мысли изменить то или заняться параллельно другим делом?

- Такие мысли, к сожалению, у каждого человека есть. Актерская работа заключается в том, что актер всю жизнь учится, всю жизнь мучается, приобретая те или иные сложности работы, персонажей и так далее. Конечно, были такие мысли, чтобы все бросить и поменять на что-то. Но все равно ты понимаешь, что без зрителя и без адреналина, который получаешь, выходя на съемочную площадку, ты не сможешь.

- Вы играете в театре ...

- Театре имени Заньковецкой во Львове.

- Съемки проходят в Киеве, как вам удается совмещать это, успеваяя и туда, и туда?

- Удается! Как мне сказали коллеги по работе, теперь ты почувствовал, каким должен быть настоящий актер. Потому что настоящий актер должен быть и там, и там, и там ... У нас когда-то ставил спектакль режиссер из Польши Йослав Руцкой. Так вот он сказал, что в Польше хороший актер должен иметь хорошую машину. Я спросил: "А почему?". Потому что сегодня у него представление, завтра съемки, послезавтра он еще в каком-то проекте – то есть, он все время в пути. Такова наша актерская судьба. Ты должен сопоставлять, просчитывать какие-то моменты. Конечно, случаются какие-то накладки, но пытаешься как-то сделать так, чтобы везде успеть.

- А физически трудно или уже пристроились?

- Я уже привык. Было трудно первые месяцы попасть в эту колею, но как-то уже и в поездах нормально – наловчился засыпать.

Александр Норчук Фото: пресс-служба

- Если бы встал выбор: театр или кино, что бы вы выбрали?

- Это сложный вопрос. Скажем так, кино в Украине только начинается, долгие годы его не было. Но актер, вероятно, должен сочетать театр и кино, здесь нельзя так однозначно сказать. Возьмем в качестве примера советское кино – все хорошие актеры работали и в театре. Сейчас я совмещаю театр и кино.

- Скажите, какие перспективы вы видите для украинского кинематографа? С вами можно согласиться, что в последнее время оно начало развиваться, и государство помогает, и люди реагируют на украинском ленты.

- По моему скромному мнению, сейчас нужно снимать много исторического кино, мы должны знать свои корни, откуда все начиналось, чтобы не было никаких спекуляций по этому поводу. И надо снимать правильное историческое кино. Чтобы за это брались историки, которые будут помогать сценаристам, чтобы не было никаких накладок и лжи. Только тогда мы сможем воспитать новые поколения в правильном русле, люди должны это знать. Но это не должна быть история одного режиссера и одного актера.

- Есть ли какая-то роль в театре или кино, которую вам хотелось сыграть?

- Если брать кино, хотел бы нескольких исторических фигур сыграть, не знаю, мне повезет. Я бы очень хотел сыграть Ярослава Мудрого, гетьмана Сагайдачного. В театре меня, слава Богу, балуют ролями, здесь мне нечего пенять. И ролями я не перебираю, ко всем ролям отношусь с одинаковой ответственностью.

- Какие роли вам ближе – отрицательные, положительные, импульсивные?

- Почему так происходит у актеров: если ты в возрасте, то будешь играть героев серьезных. А я себя всегда видел в комедийных ролях, они у меня получались. Я бы такое-то попробовал и в кино. Мне кажется, актер должен быть разноплановым, нельзя вешать ярлыки, что он будет все время играть определенных героев. Это уже дело режиссера поломать актера, вывернуть его, чтобы извлечь то, на что люди отреагируют – "не может быть".

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