Звезда сериала "Кто ты?" Олег Загородний о новой роли: "Я еще не играл таких мужчин"

Популярный украинский актер рассказал об игре в сериале "Ангелина" и верит ли он в народную медицину

Олег Загородний. Фото: instagram.com/zagorodniioleg

3 декабря в 21:00 на канале "Украина" состоится премьера 16-серийного фильма "Ангелина". Это история о девушке, которая унаследовала от бабки-травницы секреты народной медицины. Однако жених Ангелины Павел Коростылев уговаривает ее бросить знахарство. Упрямство девушки и интриги ее соперницы Инги Думановой, влюбленной в Павла, делают свое дело – Ангелина и Павел расстаются. Тот женится на Инге, и у молодой пары рождаются мальчики-близнецы.

Через три года беда приходит в дом Коростылевых – оба ребенка заболевают дифтеритом. Скрепя сердце, Коростылевы просят Ангелину спасти детей, однако один из малышей задыхается. Инга обвиняет Ангелину в умышленном убийстве, а разгневанные односельчане вершат над "ведьмой Ангелиной" самосуд.

20 лет спустя встречаются юные София Кольцова и Игорь Коростылев – дочь Ангелины и один из уцелевших близнецов. Они молоды, успешны и счастливо влюблены, однако тенью между ними возникает преступление прошлого и смертельная вражда двух семей – Коростылевых и Кольцовых.

Одну из главных ролей в сериале исполнил популярный украинский актер Олег Загородний. Его герой – Михаил Кольцов, муж Ангелины и отец юной Софии. Мы расспросили у актера, каким будет его герой и верит ли сам Олег в народную медицину.

Олег Загородний Фото: instagram.com/zagorodniioleg

- Олег, чем вам близок ваш герой?

- Я еще не играл таких мужчин. Мне нравится, что можно быть искренним, просто смотреть в глаза, щедро улыбаться, любить и фактически ничего не придумывать. Глубоко в душе мы похожи с моим героем, поэтому мне близки его мысли и переживания.

- Вы играете Михаила в молодости. Как вам мода 90-х, нравится?

Да. Правда, идет мне? Очень крутая одежда, и сейчас мода тех лет возвращается. Многие мужчины носят такие рубашки, почти до горла застегивают все. А еще мне для этой роли приходилось линзы носить. Впервые, кстати, попробовал. Не очень удобно, все-таки чувствовалось, что что-то чужое в глазах. У меня самого карие глаза, но в кадре они будут зеленые. Хотя иногда и мои меняются и становятся зелеными с коричневым оттенком.

Олег Загородний в сериале "Ангелина" Фото: пресс-служба

- Режиссер сериала Роман Барабаш дает волю актерам на площадке?

- Я не скажу, что он прямо дает волю делать все, что заблагорассудится, но позволяет немного менять, чтобы это было ближе тебе и более жизненно. Мне нравится, что режиссер четко формулирует задачи, говорит, что он хочет увидеть в кадре.

- Ангелина унаследовала от бабушки секреты народной медицины. Вы сами верите в нее?

Я в принципе только в нее и верю. Стараюсь не пить никаких антибиотиков, а мое утро начинается с того, что я обливаюсь холодной водой, укрепляю свой иммунитет. И если мне уже приходится принимать лекарства, то я выбираю все натуральное, на травяной основе. На самом деле, даже и не вспомню, когда я последний раз болел. Как-то плохо себя чувствовал, но надо было в театр идти на спектакль. Я пришел и отыграл нормально.

Олег Загородний в сериале "Ангелина" Фото: пресс-служба

- Сцена лечит?

- Не лечит, просто ты становишься не собой на этот промежуток времени. А тот, кого ты играешь, он здоров. Твоя память эмоциональная работает, и ты просто в момент становишься здоровым.

- В каких еще сериальных проектах мы вас скоро увидим?

- "Кто ты?" Анатолия Матешко, как раз сейчас идет на телеканале "Украина". Там мой герой болеет туберкулезом, и мы с режиссером придумали, что он ходит постоянно с носовым платком и кашляет. Рекомендую посмотреть, очень интересный проект.

Напомним, ранее в интервью Сегодня.Lifestyle актриса Екатерина Кузнецова рассказала о съемках в сериале "Кто ты?", покорении Голливуда и почему не сложилось с театром.