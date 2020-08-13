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Звезда сериала "Кухня" во второй раз станет мамой

Сегодня, 14:37

Актриса пока не раскрывает пол ребенка

Популярная российская актриса, звезда комедийного сериала "Кухня" Валерия Федорович сообщила, что во второй раз станет мамой. Столь неожиданной и приятной новостью актриса порадовала фанатов в день своего 28-летия, 12 августа. Напомним, что в мае этого года звезду сериала "Кухня" госпитализировали.

Валерия Федорович опубликовала черно-белую фотографию, на которой лучезарно улыбается и показывает округлившийся животик. Актриса сопроводила публикацию трогательным сообщением.

Валерия Федорович беременна во второй раз
Валерия Федорович беременна во второй раз
Фото: instagram.com/lerafedorovi.ch

"Сегодня мне 28. И я жду второго малыша И только один вопрос внутри... как это, любить двоих? Два сердца надо? Или твоё одно становится больше? В честь своего дня рождения, хочу пожелать вам... любите СВОЮ жизнь. Именно свою. Не смотрите по сторонам", – написала актриса.

Пол ребенка знаменитость пока не раскрыла, а поклонники были безумно рады услышать эту новость.

Сейчас Валерия Федорович со своим супругом воспитывают двухлетнего сына Германа.

Ранее мы сообщали, что известная американская модель беременна третьим ребенком.

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