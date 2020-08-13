Звезда сериала "Кухня" во второй раз станет мамой

Актриса пока не раскрывает пол ребенка

Популярная российская актриса, звезда комедийного сериала "Кухня" Валерия Федорович сообщила, что во второй раз станет мамой. Столь неожиданной и приятной новостью актриса порадовала фанатов в день своего 28-летия, 12 августа. Напомним, что в мае этого года звезду сериала "Кухня" госпитализировали.

Валерия Федорович опубликовала черно-белую фотографию, на которой лучезарно улыбается и показывает округлившийся животик. Актриса сопроводила публикацию трогательным сообщением.

Валерия Федорович беременна во второй раз Фото: instagram.com/lerafedorovi.ch

"Сегодня мне 28. И я жду второго малыша И только один вопрос внутри... как это, любить двоих? Два сердца надо? Или твоё одно становится больше? В честь своего дня рождения, хочу пожелать вам... любите СВОЮ жизнь. Именно свою. Не смотрите по сторонам", – написала актриса.

Пол ребенка знаменитость пока не раскрыла, а поклонники были безумно рады услышать эту новость.

Сейчас Валерия Федорович со своим супругом воспитывают двухлетнего сына Германа.

Ранее мы сообщали, что известная американская модель беременна третьим ребенком.

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