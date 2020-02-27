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Звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" родила второго ребенка

Актриса родила мальчика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05

Звезда сериала "Оранжевый – хит сезона", который уже закрыли, Лаура Препон второй раз стала мамой. Женщина родила родила сына. 39-летняя актриса опубликовала фото из роддома, где предстала с малышом.

Лаура Препон
Лаура Препон
Фото: Getty Images

Впрочем, Лаура Препон пока решила не рассекречивать, какое имя она с мужем, актером Беном Фостером, выбрала для новорожденного сына. Однако сеть уже успело очаровать первое фото звездного отпрыска. Лаура сделала снимок в госпитале, на котором видно, как нежно целует ручку младенца.

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"Приветствуем дома, наш новый комочек любви. Переполнена благодарностью", – отметила Лаура Препон.

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В то же время Бен Фостер еще не прокомментировал появление на свет сына. Актер не ведет социальных сетей, поэтому сторонникам остается только догадываться, какие эмоции переполняют мужчину.

Напомним, ранее сообщалось, что 56-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. Известно, что роды проходили в Тель-Авиве. У звездных родителей появился мальчик. Имя новорожденного пока хранится в тайне.

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