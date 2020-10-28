Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дарья Петрожицкая рассказала, почему не знакомится с мужчинами в Интернете

Сегодня, 16:07

Актриса также прокомментировала свои отношения с бывшим мужем

Популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая сыграла одну из главных ролей в детективной драме "Отважные", премьеру второго сезона которой телеканал "Украина" покажет уже 2 ноября в 17:00. Звезда призналась, поддерживает ли отношения с бывшим мужем и почему против знакомств в социальных сетях.

Актриса Дарья Петрожицкая, которая воплотила роль Ульяны – IT-специалиста специального подразделения полиции по борьбе с домашним насилием, рассказала о личном. Звезда прокомментировала свои отношения с бывшим мужем.

Актриса Дарья Петрожицкая
Актриса Дарья Петрожицкая
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы друзья, но сейчас мало общаемся. Иногда можем спросить, как дела, потом час проговорить и нормально, – поделилась актриса. – Кажется, у него девушка есть, поэтому наши разговоры немного прекратились".

Однако актриса не остается без внимания мужчин – ей постоянно пишут поклонники с надеждой познакомиться. А у звезды на это свое особое видение.

Актриса Дарья Петрожицкая
Актриса Дарья Петрожицкая
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я как-то вообще не очень знакомлюсь с парнями. Особенно по переписке. Как-то со временем, с возрастом, поняла, что ценю тех людей, которые рядом. Я должна, наверное, познакомиться с человеком по-настоящему. Потому что пишут многие, и каждый из них думает, что он особенный. Конечно, он особенный, но для меня их очень много. Кому-то, например, ответить, а кому-то нет – это некрасиво", – пояснила звезда.

По ее словам, у нее очень много этих запросов и время от времени она заходит и отвечает всем людям и бывает, что натыкается на не очень приятные СМС. Для себя Дарья решила, что теперь лучше будет их игнорировать, чтобы не портить нервы ни себе, ни людям.

Дарья Петрожицкая рассказала, как переболела коронавирусом – смотрите видео:

Тем временем другая актриса Энн Хэтэуэй рассекретила имя второго ребенка спустя 11 месяцев после родов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джулии Робертс - 53! Вспоминаем лучшие роли голливудской актрисы Николь Кидман перенесла онкологическое заболевание В Twitter скандал из-за Галь Гадот и Клеопатры. Объясняем, что происходит Лара Крофт, художница и робот: лучшие роли именинницы Алисии Викандер
знакомства актриса Дарья Петрожицкая
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику

Популярные статьи

Сегодня, 13:55Fun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

Сегодня, 12:22Travel

Горнолыжные курорты Украины 2020: где покататься и отдохнуть с удовольствием

Сегодня, 12:20Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

Сегодня, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

Вчера, 18:21Food

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

Вчера, 12:40Актуально

Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

Вчера, 12:15Food

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня 27 октября: Овен будет как зажигалка, а Телец почувствует себя всесильным

26 октябряШоу-бизнес

Совсем не инстадива: как выглядит Кэти Перри спустя два месяца после родов (фото)

26 октябряFun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

26 октябряШоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

26 октябряFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

26 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

25 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

25 октябряШоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Запеченная тыква с сыром по-итальянски: вкуснее не бывает
Запеченная тыква с сыром по-итальянски: вкуснее не бывает
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Любовницу Харламова выставили на смех: похожа на Майкла Джексона
Любовницу Харламова выставили на смех: похожа на Майкла Джексона
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Забыла лифчик: неопрятная Волочкова опозорилась на награждении
Забыла лифчик: неопрятная Волочкова опозорилась на награждении
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять