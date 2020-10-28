Дарья Петрожицкая рассказала, почему не знакомится с мужчинами в Интернете

Актриса также прокомментировала свои отношения с бывшим мужем

Популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая сыграла одну из главных ролей в детективной драме "Отважные", премьеру второго сезона которой телеканал "Украина" покажет уже 2 ноября в 17:00. Звезда призналась, поддерживает ли отношения с бывшим мужем и почему против знакомств в социальных сетях.

Актриса Дарья Петрожицкая, которая воплотила роль Ульяны – IT-специалиста специального подразделения полиции по борьбе с домашним насилием, рассказала о личном. Звезда прокомментировала свои отношения с бывшим мужем.

Актриса Дарья Петрожицкая Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы друзья, но сейчас мало общаемся. Иногда можем спросить, как дела, потом час проговорить и нормально, – поделилась актриса. – Кажется, у него девушка есть, поэтому наши разговоры немного прекратились".

Однако актриса не остается без внимания мужчин – ей постоянно пишут поклонники с надеждой познакомиться. А у звезды на это свое особое видение.

Актриса Дарья Петрожицкая Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я как-то вообще не очень знакомлюсь с парнями. Особенно по переписке. Как-то со временем, с возрастом, поняла, что ценю тех людей, которые рядом. Я должна, наверное, познакомиться с человеком по-настоящему. Потому что пишут многие, и каждый из них думает, что он особенный. Конечно, он особенный, но для меня их очень много. Кому-то, например, ответить, а кому-то нет – это некрасиво", – пояснила звезда.

По ее словам, у нее очень много этих запросов и время от времени она заходит и отвечает всем людям и бывает, что натыкается на не очень приятные СМС. Для себя Дарья решила, что теперь лучше будет их игнорировать, чтобы не портить нервы ни себе, ни людям.

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