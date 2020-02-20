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Звезда сериала "Секс в большом городе" стал отцом во второй раз

В свои 65 лет Крис Нот стал отцом мальчика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05

65-летний актер Крис Нот и его 37-летняя жена Тара Уилсон стали родителями во второй раз. Об этом сообщил сам актер в своем микроблоге.

Актер Крис Нот
Актер Крис Нот
Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

О беременности молодой жены актер сообщил еще в сентябре прошлого года, разместив фото беременной жены в своем профиле в инстаграме. Тогда супруги признались, что ждут рождения мальчика, которого назвали Китсом.

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А уже сегодня звезда сериала "Секс в большом городе" опубликовал фотографии новорожденного сына. На фото малыш изображен в крошечной шапочке и простыне. Судя по всему, Тара Уилсон еще не успела вернуться домой из роддома после рождения мальчика.

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"Просто с небес спустился наш сын Китс", – подписал снимок Крис Нот.

Стоит отметить, что имя малышу знаменитость выбрал не случайно. Сына назвали Китсом в честь известного британского писателя Джона Китса, который творил еще в XIV веке. Это подтвердил сам актер, дополнив чувственную фотографию цитатой великого художника: "Дело красоты – это радость навсегда".

Напомним, что актер Элайджа Вуд стал отцом впервые.

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