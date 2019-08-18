Звезда сериала "Школа" рассказала о буллинге в старших классах

Лизу Василенко били и называли клоуном

Лиза Василенко Фото: instagram.com/elizabethvasilenko/

Звезда украинского молодежного сериала "Школа" Лиза Василенко, которая рассталась с коллегой по шоу Александром Петренко, рассказала, как ее обижали одноклассники. Будущая актриса и модель в старших классах страдала от буллинга из-за своих увлечений.

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В "Школе" Лиза Василенко исполнила роль популярной Лолы, в реальной жизни девушка также не обделена вниманием поклонников. Однако в старших классах девушка страдала от издевательств сверстников.

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"В старших классах я увлекалась косплеем ‒ переодевалась в костюмы персонажей любимых мультиков и фильмов. Одноклассники говорили, что я похожа на клоуна и выгляжу глупо. Мне было больно и грустно из-за того, что меня не понимают. Однажды они ударили меня в живот. В тот день я пришла домой в слезах и после этого перестала ходить в школу", – поделилась актриса.

Чтобы успешно сдать экзамены, Лизе пришлось посещать индивидуальные занятия. Преодолеть свои страхи ей также помогла ее мама, которая по образованию психолог.

К слову, ранее мы писали о том, что звезды сериала "Школа" раскрыли подробности личной жизни.

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