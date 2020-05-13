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Звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" 66-летний Тони Шалуб победил коронавирус

Актер долгое время держал в тайне свою болезнь

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:30

Американский актер Тони Шалуб, который сыграл роль Эйба Вайсмана в сериале "Удивительная миссис Мейзел", рассказал, что переболел коронавирусом. Актер признался, что тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат и спустя несколько тяжелых недель рассекретил это. Вместе с актером заболела и его жена – Брук, но теперь оба выздоровели и готовы поделиться этим со всеми.

Актер Тони Шалуб в сериале "Удивительная миссис Мейзел"
Актер Тони Шалуб в сериале "Удивительная миссис Мейзел"
Фото: Imdb.com

Тони Шалуб рассказал о своей истории борьбы с коронавирусом в новом веб-сериале Peacock "The At-Home Variety Show".

"В прошлом месяце моя жена Брук и я заболели вирусом, и это были довольно тяжелые несколько недель. Но мы понимаем, что у многих других людей это было намного хуже", – сказал Тони Шалуб.

Актер сравнил свой реальный жизненный опыт во время лечения коронавируса со своей игрой в сериале "Детектив Монк". По сюжету у персонажа Тони Шалуба – детектива Эдриана Монка – было множество фобий и навязчивых идей.

Сейчас Тони Шалуб и его жена Брук выздоровели и остаются в Нью-Йорке. Актер также сообщил радостную новость, что скоро впервые станет дедушкой.

Также стало известно, что из-за пандемии королева Елизавета II не появится на публике до осени 2020 года.

Ранее мы рассказали, как на крупнейшем в мире острове победили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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