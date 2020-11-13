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Звезда сериала "Вызов" Сергей Кучеренко ради красивого кадра готов рискнуть жизнью

Сегодня, 15:50

Актер назвал свой рецепт идеального отдыха

23 ноября в 17:00 телеканал "Украина" покажет премьерные серии криминального экшна "Вызов". Это уникальный проект, который создавался при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а на ряду с популярными актерами в нем сыграли настоящие спасатели. Актер Сергей Кучеренко в откровенном интервью рассказал, чему научился у представителей ГСЧС и чем запомнились ему съемки в 40-серийной картине.

Актер Сергей Кучеренко
Актер Сергей Кучеренко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сергей, расскажите о вашей новой роли, кого играете в сериале "Вызов"?

Я играю командира оперативно-спасательного загона Лиховия. В принципе, от самого персонажа и структуры, в которой он служит – многое зависит. Ведь именно он принимает решение, что делать и как. Часто от него зависят и жизни людей, к которым спасатели приезжают на вызов, а также жизни и здоровье его подчиненных, то есть людей, за которых он лично несет ответственность. Вот он обязан быть точным и оперативным в принятии решений – увидел, оценил, дал указания. Иногда бывает пройдет минута или даже несколько секунд и уже поздно – уже что-то упустил.

Съемки "Вызова" продолжаются уже несколько месяцев. Изменилось ли ваше отношение к персонажу, его работе?

Вообще люди редко сталкиваются со спасателями в своей жизни. Ну что мы видим – проехала пожарная машина с сигналкой – многие даже дорогу не уступят. Вот мне не понятно подобное отношение. Зато, если у людей, не дай бог, что-то случается вот тогда вспоминают: "Ой, помогите!"

Что изменилось? Конечно, я и сам мало что знал об этой службе. Поэтому было интересно все увидеть изнутри. Когда мы начинали проект у меня были довольно поверхностные ощущения и знания. Да, я что-то пытался придумать для себя о персонаже, что-то нафантазировать, взять из своего предыдущего киношного и жизненного опыта. Но тут, как говориться, жизнь оказалась намного интереснее.

Кадр из сериала "Вызов"
Кадр из сериала "Вызов"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Когда мы начали работать с этими ребятами – они же на съемочной площадке почти каждый день, и в кадре – мы смотрим на их работу, учимся, общаемся. Они сколько нам рассказали историй, знаете, от некоторых до сих пор мурашки по коже. И да, сразу понимаешь – то, что ты себе ни придумал – это какое-то жалкое аматорство. Вот перед тобой этот человек – смотри на него, если не чувствуешь, для начала хоть попытайся скопировать, влезть в его ощущение, понимание и жизни, и работы, и отношения к людям. И я думаю, что это было сложно, но очень интересно.

А как вы думаете, изменится ли отношение людей к ГСЧС после просмотра фильма?

Цель нашего сериала в том, чтобы зритель увидел этих людей, понял их, в крайнем случае, даже если и не сказал: "Спасибо за то, что вы делаете", может хотя бы перестанут мешать. А то часто даже по рассказам ребят, преградой на пути к спасению становится человеческое равнодушие, беззаботность. К примеру, можно же убрать со двора машину, когда увидели, что подъехала пожарная или если работают спасатели – просто не лезьте, не мешайте им.

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Поэтому, я думаю, что лично в моем сознании и отношении к людям и к жизни, наверное, все изменилось во время работы над проектом.

Можете ли вспомнить, какие сцены или съемочные дни оставили отпечаток на вас? Почему?

Всякое было! Например, мы снимали на какой-то стройке – по сценарию строители напортачили и рушится часть дома, мы приезжаем на вызов. Видим с одной стороны новостройка, а с другой – гаражи. И вдруг прибегает какой-то мужчина, не со съемочной группы, и говорит, что горит гараж и это буквально в 500 метрах, от того места, где мы снимаем. Ребята спасатели говорят режиссеру: "Дайте нам 30 минут, мы должны отъехать!" И тут же прыгают в машину. А нам интересно – мы за ними, подбегаем и действительно стоит гараж, уже буквально прогорел – дым, пламя. Они подъезжают и у нас на глазах, молниеносно реагируют, буквально 10 минут и все потушено и только в этот момент на горизонте появляется пожарная машина, которую вызвали соседи.

Сериала о спасателях
Сериала о спасателях "Вызов" покажут 23 ноября на телеканале "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

При том, что, когда они приезжают к нам на съемки – на смене, но пока вызовов нет работают над сериалом. Поэтому представьте, в кино машины полностью загружены и заправлены! Все баллоны с кислородом, все оборудование рабочее! Если не дай бог, что случится – они срываются и едут на вызов!

Вам тоже пришлось испытать немало всего – были съемки на воде, под водой, ДТП, пожары, взрывы… Нет ли у вас страхов, фобий, с которыми пришлось бороться?

На самом деле, я как-то не успевал пугаться. Снимаем сцену, где рушится балкон, а на нем застряла на каталке бабушка. У меня по сценарию должен быть с ней диалог. И выходит, что я стою внизу и кричу ей на третий этаж – как-то глупо, не правда ли? Я предложил режиссеру поставить лестницу, чтобы залезть к ней, пока другие спасатели бегут в квартиру, с целью затащить ее в дом. Так я полез – третий этаж, но при этом потолки там метров по 4 – выходит залез я на высоту около 12 метров, смотрю вниз и думаю: "Вот идиот! Делать тебе нечего?!" Ну ничего, зато красиво получилось! У нас же нет компьютерной графики – все приходится делать вживую и в этом прелесть нашего кино.

Что помогает вам расслабиться после тяжелых съемок? Какие есть ритуалы по возвращению домой?

Да, съемки проекта достаточно сложные и физически, и смены немаленькие – иногда 12 часов длятся. Но часто после смены, я даже не сразу еду домой – могу остановиться возле кофейни, взять кофе и немножко подумать, проанализировать, проиграть какие-то сцены в голове еще раз. То есть этот процесс меня очень затягивает.

Актеры сериала "Вызов" на телеканале "Украина"
Актеры сериала "Вызов" на телеканале "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но когда выпадает выходной – хочется тишины, спокойствия. Вот летом выезжал на Десну – сяду утром со спиннингом – тишина и только реагирую на колокольчик, когда клюет. Вот я люблю полностью расслабиться и дать возможность организму возобновиться физически, чтобы быть готовым завтра приступить ко съемкам. Я люблю рыбалку и рыбу люблю!

Возможно имеете свои рецепты?

Больше люблю, конечно, приготовленную на мангале! У меня есть специальные травки для рыбы – замариную, запеку и красота!

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" стал генеральным медиапартнером фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева

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Источник: Сегодня
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