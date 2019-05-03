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Звезда сериала "Зачарованные" впервые приедет в Украину

Актриса станет специальной гостьей крупного мероприятия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Фото: Getty Images

Известная американская актриса Роуз МакГоуэн, получившая известность благодаря сериалу "Зачарованные" (в Украине более известен как "Всі жінки – відьми" – ред.), впервые посетит Украину. Звезда прилетит в Одессу, где летом пройдет 10-й Одесский международный кинофестиваль. Актриса станет специально приглашенной гостьей мероприятия. 

Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Фото: Getty Images

Отметим, что, кроме сериала "Все женщины ведьмы", где Роуз сыграла роль одной из сестер-ведьм Пейдж, МакГоуэн снялась в десятках других кинолент: "Конан-варвар", "Крик", "Поколение игры DOOM", "Грайндхаус", "Планета страха", "Королевы убийства".

В последнее время имя Роуз часто звучало в прессе в контексте крупного секс-скандала в Голливуде, куда попал экс-продюсер Харви Вайнштейн и множество других актеров, продюсеров и режиссеров. МакГоуэн не раз признавалась в том, что подвергалась сексуальным домогательствам, в том числе со стороны Вайнштейна. После этого скандала в Голливуде возникло движение #MeToo, нацеленное на борьбу с насилием над женщинами.

Напомним, МакГоуэн призналась, что делала аборт. А ранее актрису обвиняли в хранении наркотиков.

Смотрите видео о секс-скандалах Голливуда:

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Источник: Сегодня
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