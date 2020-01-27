Звезда советских фильмов Наталья Андрейченко пропала в Мексике: подробности

Больше суток актриса не выходит на связь

Актриса Наталья Андрейченко Фото: instagram.com/natalya_andreychenko

Известная актриса Наталья Андрейченко, которая ранее призналась, что пережила изнасилование, пропала в Мексике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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У звезды фильма "Мэри Поппинс, до свидания" есть свой дом в Мексике, где она и проживает на постоянной основе. Однако уже целые сутки артистка не выходит на связь.

Сообщается, что в субботу Андрейченко была в гостях у подруги в Канкуне, тогда же жаловалась на плохое самочувствие. Но всё же села в машину — и с тех пор не отвечает.

"Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", – сообщил директор актрисы Ян Трунцев. Пока представители Андрейченко не заявляли в полицию.

Напомним, ранее Наталья Андрейченко призналась, что ее ограбил собственный сын, банкир Дмитрий Шелл, которого актриса родила в браке с Максимом Дунаевским.

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