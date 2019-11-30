Звезда "Сумерек" Келлан Латс впервые станет отцом

Актер сообщил радостную новость в социальной сети

Звезда фильма "Сумерки" впервые станет отцом

Звезда фильма "Сумерки" актер Келлан Латс, который отказывается сниматься обнаженным, станет отцом. Исполнитель роли Эмметта Каллена и его возлюбленная ждут рождения первенца. Об этом сам артист сообщил в социальной сети.

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На своей странице в Instagram Келлан Латс опубликовал совместный снимок со своей женой Британи. Пара нежно целуется и держит в руках маленькую курточку, как намек на то, что у них скоро появится малыш.

INSTAGRAM

"Очень благодарен за этот год... и тем более за 2020! Я горжусь своей женой и тем, что наша семья выросла до трех. Скорее бы увидеть тебя, малыш", – подписал пост будущий звездный отец.

В своем аккаунте Британи Латс запостила такое же фото и написала, что тоже ждет не дождется появления на свет первенца. Отметим, что этот ребенок станет первым для Келлана и Британи. Пол ребенка знаменитости не назвали.

34-летний Келлан Латс женился на телеведущей и модели Бриттани Гонсалес в ноябре 2017 года. На днях супруги отметили вторую годовщину свадьбы.

Недавно мы писали, что Алек Болдуин вместе с женой потеряли второго ребенка.

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