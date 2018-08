Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт снялась в клипе американцев Interpol

Группа Interpol выпустила клип на песню If You Really Love Nothing

Кристен Стюарт. Фото: Getty

Актриса Кристен Стюарт, которая когда-то прославилась благодаря главной роли в вампирской саге "Сумерки", уже давно отошла от образа робкой и скромной девочки. Годом ранее она стала героиней клипа Ride 'Em On Down легендарных The Rolling Stones. А теперь появилась в музыкальном фильме американской инди-рок групы Interpol, снятом на песню If You Really Love Nothing.

Здесь ей также досталась роль свободолюбивой девушки, которая сперва страстно целуется с брутальным красавцем, а затем бежит в ночной клуб, где привлекает внимание всех мужчин, напрочь забыв о своем спутнике.

