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Звезда "Танців з зірками" о романе с Ольгой Цибульской: "Безумная и страстная история"

Сегодня, 11:21

Александр Прохоров решил прокомментировать кратковременные отношения с певицей

Буквально вчера Сеть "взорвала" новость о том, что Оля Цибульская когда-то изменила своему еще тогда будущему мужу с одним из украинских танцоров по имени Александр. Этим парнем оказался Александр Прохоров, который уже успел отреагировать на интервью Оли и поделиться подробностями их отношений.

На своей странице в Instagram Александр не стал отрицать, что шесть лет назад у него был роман с Ольгой, после которого они остались друзьями.

Александр Прохоров и Оля Цибульская
Александр Прохоров и Оля Цибульская
Фото: instagram/cybulskaya

"Я человек, который редко жалеет о сделанном и произошедшем. И я рад, что эта кратковременная, но в то же время безумная, страстная, спонтанная и только для нас история была именно тогда, и именно с Олей. Сейчас нас связывают дружеские отношения, мы поддерживаем друг друга. Совсем скоро вы увидите нашу новую творческую работу", – написал Прохоров.

Александр также отметил, что на момент их романа Оля не состояла в отношениях со своим будущим мужем.

"Дабы предотвратить сейчас хейт в ее сторону скажу, что ты, Оля, красивая, эффектная и перед тобой невозможно устоять. И на момент того, как мы встречались — она была не в отношениях со своим будущем мужем", – заявил танцовщик.

Александр Прохоров и Оля Цибульская
Александр Прохоров и Оля Цибульская
Фото: instagram/cybulskaya

Цибульская подтвердила слова Прохорова, заявив, что будущему супругу она не изменяла.

"Я благодарна Саше за то, что мы остались друзьями и он поддержал мое желание рассказать, хотя понимал, что ему попадет от СМИ. Это действительно мужская позиция. Никто никому не изменял. Никто никого не похищал из семьи. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем. У каждого свои причины, но это жизнь. В ней есть не только идеальные лавстори. И это прекрасно", – написала на своей странице в Instagram Оля.

Напомним, что ранее Оля Цибульская вспомнила свой первый сексуальный опыт.

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