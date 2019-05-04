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Звезда "Теории большого взрыва" впервые станет отцом

44-летний Джонни Галэки поделился радостной новостью в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
Джонни Галэки и Алайна Мейер станут родителями
Джонни Галэки и Алайна Мейер станут родителями
Фото: Instagram/sanctionedjohnnygalecki

Буквально вчера мировые СМИ облетела новость о беременности Киры Найтли и Блейк Лайвли, а уже сегодня стало известно, что актер из сериала "Теория большого взрыва" готовится стать отцом. Исполнитель роли Леонарда Хофстедтера эмоционально рассказал о предстоящем событии в своем Instagram.

"Мы на седьмом небе от счастья! С радостью сообщаем вам, что скоро станем родителями", написал в блоге Галэки. Он также попросил поклонников уважать их с девушкой личное пространство. "В этот безумный и чудесный мир придет еще один маленький человек. Мы просим вас уважать нашу личную жизнь в этот радостный для нас миг", – добавил Джонни.

Публикация от Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki)

Джонни Галэки встречается с 22-летней Алайной Майер. О ней мало что известно, кроме того, что будущая мама работает менеджером.

Напомним, что ранее Джонни Галэки встречался с коллегой по сериалу "Теория большого взрыва" Кейли Куоко. Их отношения начались на съемочной площадке и продлились два года.

Публикация от Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki)

Мы также писали о том, что популярный сериал "Теория большого взрыва" закрыли после 12 сезона. Создатели проекта сообщили, что последние эпизоды шоу будут показаны в мае этого года.

О служебных романах звезд смотрите в этом ролике:

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