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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли ждет второго ребенка

Сегодня, 12:16

Актриса находится на пятом месяце беременности

38-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", ждет второго ребенка. Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.

"На пятом месяце. Малышка должна родиться в январе. Это девочка. Ларе (дочь актрисы – прим.ред.) сейчас семь лет, она давно хотела сестру. Мы потихоньку строим нашу собственную семью", – сказала Узерли.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Актриса не стала рассказывать, кто стал отцом будущего ребенка. Известно, что Узерли состояла в отношениях с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Влюбленные даже объявили о помолвке. В августе 2013 года они расстались. В конце августа того же года Мерьем объявила, что находится на четвертом месяце беременности. В феврале 2014 года у Мерьем родилась дочь Лара.

Отметим, что Мерьем имеет турецкие и немецкие корни. Сейчас она с дочкой проживает в Берлине.

Напомним, Эд Ширан впервые стал отцом и рассекретил необычное имя ребенка. Мы также сообщали, что племянница Джулии Робертс подтвердила свою первую беременность.

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