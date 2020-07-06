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Звезда "Властелина колец" поддержал задержанного в Беларуси оппонента Лукашенко: видео

Сегодня, 15:40

Элайжа Вуд записал видеообращение и обнародовал его в Сети

Звезда "Властелина колец", голливудский актер Элайджа Вуд, который в феврале этого года впервые стал отцом, поддержал задержанного в Беларуси оппонента действующего президента Лукашенко, кандидата на пост главы государства Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

Обращение знаменитости в своем Instagram опубликовала девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева, хотя изначально оно было размещено на сайте cameo.com в профиле под ником Elijah Wood.

INSTAGRAM

В ролике Элайджа Вуд сказал, что записать это сообщение его попросили друзья семьи Бабарико. Он также добавил, что читал о ситуации, в которую попали Виктор и Эдуард, и выразил надежду, что скоро их освободят.

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"Виктор и Эдуард Бабарико, привет! Это Элайджа Вуд. Ваши друзья из Беларуси попросили записать вам это ободряющее сообщение. Я только что прочитал о вашей ситуации и это ужасно. Я надеюсь, что все хорошо, вы и ваш сын остаетесь сильными и будете освобождены. Есть прекрасная цитата Сэма Гэмджи из "Властелина колец": "В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!", – сказал в видео актер.

Главный оппонент Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан 18 июня. Ему вменяют "отмывание денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничество". Сейчас оппозиционер находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Элтона Джона подала на него в суд спустя 32 года после развода.

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