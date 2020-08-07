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Звезда "Зачарованных" Алисса Милано переболела коронавирусом

Сегодня, 11:23

Актриса призналась, что за время болезни потеряла 4 килограмма

Американская актриса Алисса Милано, известная своей ролью в сериале "Все женщины ведьмы" ("Зачарованные") переболела коронавирусом. 47-летняя звезда, которая рассказала о двух абортах, призналась, что перенесла болезнь крайне тяжело и даже потеряла несколько килограммов веса.

В своем Instagram-аккаунте Милано опубликовала пост, в котором рассказала, что заболела еще в апреле, отметив, что прожила с симптомами COVID-19 четыре месяца.

"Я никогда не была такой больной. Болело все. Потеря обоняния. Мне казалось, что на груди сидит слон. Я не могла дышать. Я не могла удерживать в себе еду. За две недели похудела на четыре килограмма. Была лихорадка и ужасная головная боль. У меня были практически все симптомы COVID-19", – написала Алисса.

Актриса Алисса Милано
Актриса Алисса Милано
Фото: instagram.com/milano_alyssa

Первый тест на коронавирус показал негативный результат, однако проблемы с дыханием и общее недомогание не покидали звезду. Повторный тест показал наличие антител к коронавирусу.

"У меня был COVID-19. Я просто хочу, чтобы вы знали, что наша система тестирования является несовершенной, и мы не знаем реальных цифр", – обратилась актриса к фолловерам.

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Алисса Милано также добавила, что намерена пожертвовать свою плазму крови для того, чтобы спасти чью-то жизнь. И также призвала свою публику отнестись к коронавирусу серьезно.

"Пожалуйста, берегите себя. Пожалуйста, мойте руки, надевайте маску и соблюдайте социальную дистанцию. Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя так же, как я", – подытожила она.

Смотрите фильмы с Алиссой Миланона OLL.TV.

Накануне известная российская певица заболела коронавирусом и рассказала о симптомах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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