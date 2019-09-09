Звезда "Зачарованных" Холли Мари Комбс вышла замуж

Для Холли Мари Комбс этот брак стал третьим

Холи Мари Комб вышла замуж за Майка Райана Фото: Getty Images

Известная голливудская актриса, 45-летняя Холли Мари Комбс, вышла замуж в третий раз. Избранником звезды сериала "Зачарованные" стал ресторатор Майк Райан. До свадьбы пара состояла в романтических отношениях в течение трех лет. Торжественная церемония состоялась в Кармеле, штат Калифорния. Об этом сообщает издание People.

Известно также, что пара обменялась клятвами в окружении родных и близких в заповеднике Санта-Лючия. Отметим, Холли Мари Комбс познакомилась с Майком Райаном спустя пять лет после развода со своим вторым мужем Дэвидом Донохо, от которого воспитывает троих сыновей: 15-летнего Финли Артура, 12-летнего Райли Эдварда и 10-летнего Келли Джеймса.

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Актриса отмечает, что на момент знакомства и у нее, и у Майка были дети, поэтому к браку они отнеслись со всей ответственностью и принимали решение о свадьбе не в порыве страсти, а осознанно. К слову, Майк сделал предложение Холли еще в 2017 году.

"Наша встреча была такой неожиданной. Как раз, когда я перестала искать идеального человека, идеальный человек появился", – говорит о новоиспеченном супруге Холли Мари Комбс.

Ранее мы также писали, что звезда "Зачарованных" рассказала о двух абортах.

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