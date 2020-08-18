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Звезда "Зачарованных" Роуз МакГоуэн обвинила известного голливудского режиссера в домогательствах

Сегодня, 10:30

Актриса рассказала о случившемся на своей странице в Twitter

Звезда "Зачарованных" Роуз МакГоуэн, которая ранее подала в суд на Харви Вайнштейна, обвинила известного голливудского режиссера Александра Пэйна в домогательствах. По словам актрисы, автор фильмов "На обочине" и "Потомки" совершал действия сексуального характера по отношению к ней, когда ей было всего 15 лет. Об инциденте МакГоуэн рассказала на своей странице в Twitter.

По словам Роуз, тогда еще 27-летний Александр Пайн пригласил ее к себе домой и показал эротический фильм.

"Александр Пэйн. Ты усадил меня и включил легкое порно, которое ты снял для Showtime под псевдонимом. До сих пор помню твои апартаменты в Силверлэйк. После всего ты оставил меня на улице. Мне было 15", – написала знаменитость.

Скриншот: twitter.com/rosemcgowan

Вскоре в Instagram-аккаунте Роуз МакГоэун опубликовала свое детское фото и подробнее описала случившееся с ней. Она сообщила, что Пэйн занялся с ней сексом.

"Долгое время я считала, что это был сексуальный опыт. Теперь я понимаю, что мной воспользовались… Это глубокая общественная запрограммированность. Если вы где-то там пытаетесь заняться сексом с несовершеннолетним человеком, вы совершаете преступление. Мне он нравился, я думала, что это моя вина, но это не так. Я была несовершеннолетней", – рассказала актриса.

Актриса Роуз МакГоуэн
Актриса Роуз МакГоуэн
Фото: instagram.com/rosemcgowan

Отметим, что в 2018 году Роуз МакГоуэн уже рассказывала об инциденте с Александром Пэйном. Но тогда она назвала его "известным в Голливуде человеком". Актриса призналась, что некий режиссер пригласил ее к себе домой, показал порно и вступил с ней в сексуальную связь.

Пока что Пэйн никак не прокомментировал заявление МакГоуэн.

О суде над кинопродюсером Харви Вайнштейном смотрите в сюжете:

Ранее актриса Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном.

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