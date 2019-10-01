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Звездные друзья, раритетные подарки и гимн Кривого Рога: как прошел день рождения Анатолича

26 сентября Анатолию Анатоличу исполнилось 35 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:41
Анатолий Анатолич с женой и детьми
Анатолий Анатолич с женой и детьми
Фото: пресс-служба

В прошлую пятницу в здании Речного вокзала прошла шумная вечеринка – свой юбилей отметил ведущий "Ранку з Україною" на телеканале "Україна", автор и продюсер программы "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич.

Смотрите видео о том, как коллеги, друзья и родные поздравили Анатолия Анатолича с днем рождения:

Поздравить именинника приехали: LOBODA, Александр Скичко, Елизавета Юрушева, Елена Кравец, Антон Птушкин, Артем Пивоваров, Никита Добрынин с девушкой Дарьей Квитковой, Артём Гагарин, Тала Калатай, Виктория Батуи, Владимир Генинсон, Евгения Захарова, Григорий Герман, Ирина Пикалова, Вадим Переверзев, Виталий Дроздов и другие. Впервые вечеринку папы посетили дочери Анатолича Алиса и Лолита.

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Именинник получил огромное количество подарков, среди которых была раритетная Play Station, интеллектуальная скакалка, легендарная футболка динамовца Цыганкова, акция кинокомпании NETFLIX, проигрыватель винила, а также три коллекционные машины из "Назад в будущее".

Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
Анатолий Анатолич отметил 35-летие
Фото: пресс-служба
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В лучших традициях вечеринок Анатолича все гости в непринужденной атмосфере делились своими историями о телеведущем, пели гимн Кривого Рога, танцевали под специально приглашённый кавер-бэнд "Дебош" и веселились до глубокой ночи.

Ранее мы также писали, что Анатолий Анатолич вспомнил жуткий момент из жизни.

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