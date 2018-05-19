Звездные гости: кто приехал на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

В Виндзорском замке, где проходит свадьба принца Гарри и Меган Маркл, собралось немало знаменитостей

Джордж и Амаль Клуни AFP Телеведущая Опра Уинфри Пиппа Миддлтон с мужем AFP Актер Идрис Эльба с девушкой Сабриной Дхор Актер Идрис Эльба с девушкой Сабриной Дхор Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер с женой Певец Джеймс Блант Джордж и Амаль Клуни AFP Джордж и Амаль Клуни AFP Дэвид и Виктория Бекхэмы AFP Дэвид и Виктория Бекхэмы AFP 1/11

Сегодня, 19 мая, весь мир наблюдает за событием года – онлайн-трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл смотрят тысячи зрителей. И не удивительно, на торжество приглашено немало знаменитостей. Первые гости начали прибывать в Виндзорский замок еще с 11 утра.

Среди знаменитых гостей была замечена знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри. Для торжества она выбрала нежно-розовое платье, дополнив наряд шляпкой и сумочкой в тон. Одним из первых также прибыл голливудский актер Идрис Эльба в сопровождении своей девушки Сабрины Дхор.

Конечно же, на свадьбу были приглашены родсвенники принцессы Дианы, мамы принца Гарри. Чарльз Спенсер, британский аристократ, журналиста, младший брат принцессы Дианы на торжество прибыл с супругой. Младшая сестра Кейт Миддлтон, Пиппа, приехала в замок с мужем и родителями.

Среди звездных гостей также были замечены голливудский актер Джордж Клуни с супругой Амаль, Дэвид и Виктория Бекхэмы. Удивил своим появлением актер Том Харди. Он приехал на торжество с новой прической – лысым:

Напомним, ночь перед свадьбой Меган Маркл провели в отеле со своей мамой. Принцесса Шарлотта станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. А вместо отца Меган Маркл, который не смог приехать на свадьбу, невесту под венец поведет отец принца Гарри, принц Чарльз.