Звездные красотки на отдыхе: Настя Каменских VS Надя Дорофеева

Артистки отправились в теплые края

Надя Дорофеева и Настя Каменских Фото: Instagram.com

Звездные супруги Потап и Настя Каменских на новогодние каникулы отправились в Мексику, откуда публикуют яркие снимки. Настя Каменских то и дело демонстрирует аппетитные формы на своей странице в Instagram.

Еще одна популярная пара Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом тоже решили провести новогодние праздники в теплых краях, улетев в Доминикану. Надя не упускает возможности показать подписчикам свою подтянутую фигуру, а на днях и вовсе предстала в Instagram в одних трусиках.

К слову, Потап, по всей видимости, устал от пользователей соцсети, которые советуют его жене Насте Каменских не публиковать откровенные фото. Под кадром Нади Дорофеевой продюсер оставил ироничный комментарий: "Ты бы еще вся голая разделась, скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей, а Дантесу нравится что его жена п.....ка ? (Певичка)".

Настя Каменских и Надя Дорофеева на отдыхе Фото: Instagram.com

Настя Каменских VS Надя Дорофеева Фото: Instagram.com

Большинство подписчиков в восторге от форм Насти и Нади, хоть некоторые и критикуют их за откровенность. А что скажете вы?

Ранее мы также показали, как отдыхают украинские звезды во время новогодних праздников.

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