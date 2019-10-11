Звездные кумовья: украинские знаменитости, которые породнились

Потап крестил сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Потап, Юрий Горбунов и Катя Осадчая Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский шоу-бизнес достаточно тесен, и все друг друга знают. Многие знаменитости успели не только подружиться, но и породниться. К примеру, музыкант и продюсер Потап крестил сына телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова, а Елена Кравец в свое время стала крестной мамой первой леди – Елены Зеленской. Сегодня.Lifestyle собрали украинских звезд, которые стали кумовьями.

Потап крестил сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова – Ивана.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на свадьбе Насти и Потапа Фото: instagram.com/kosadcha

Светлана Лобода – крестная мама старшей дочери Анатолия Анатолича и Юлы – Алисы. А вот экс-супруг Светланы Андрей Царь крестил младшую дочь – Лолиту.

Светлана Лобода и Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба

Кумом тележурналистки Янины Соколовой является ее коллега Олег Панюта.

Олег Панюта – кум Янины Соколовой Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Муж Елены Кравец Сергей крестил дочь Владимира и Елены Зеленских – Александру. Однако во время таинства выяснилось, что Зеленская сама некрещеная, в результате ее крестной мамой сала Елена Кравец.

Владимир Зеленский и Елена Кравец Фото: Instagram.com

Крестной мамой Алины Гросу является Ирина Билык.

Свадьба Алины Гросу Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Влада Литовченко крестила дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка – Анну.

Ольга Сумская и Влада Литовченко, Мария Собко и Мария Яремчук Фото: Instagram.com

Филипп Киркоров крестил единственную дочь Ани Лорак – Софию.

Ани Лорак и Филипп Киркоров Фото: instagram.com/anilorak

Крестная мама сына Лилии Подкопаевой и Тимофея Нагорного – Мика Ньютон.

Лилия Подкопаева с детьми Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская рассказала о конфликтах со старшей дочерью.

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