Звездные кумовья: украинские знаменитости, которые породнились
Потап крестил сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Украинский шоу-бизнес достаточно тесен, и все друг друга знают. Многие знаменитости успели не только подружиться, но и породниться. К примеру, музыкант и продюсер Потап крестил сына телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова, а Елена Кравец в свое время стала крестной мамой первой леди – Елены Зеленской. Сегодня.Lifestyle собрали украинских звезд, которые стали кумовьями.
- Потап крестил сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова – Ивана.
- Светлана Лобода – крестная мама старшей дочери Анатолия Анатолича и Юлы – Алисы. А вот экс-супруг Светланы Андрей Царь крестил младшую дочь – Лолиту.
- Кумом тележурналистки Янины Соколовой является ее коллега Олег Панюта.
- Муж Елены Кравец Сергей крестил дочь Владимира и Елены Зеленских – Александру. Однако во время таинства выяснилось, что Зеленская сама некрещеная, в результате ее крестной мамой сала Елена Кравец.
- Крестной мамой Алины Гросу является Ирина Билык.
- Влада Литовченко крестила дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка – Анну.
- Филипп Киркоров крестил единственную дочь Ани Лорак – Софию.
- Крестная мама сына Лилии Подкопаевой и Тимофея Нагорного – Мика Ньютон.
Ранее мы также писали, что Ольга Сумская рассказала о конфликтах со старшей дочерью.
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