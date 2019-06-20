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Звездные мужчины рассказали, готовы ли стать папами в декрете

Дмитрий Ступка, Василий Вирастюк и другие знаменитости признались, как относятся к папам в декрете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39

Готовы ли известные мужчины уйти в декрет и что об этом думают успешные женщины? Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Україна", спросили у известных родителей и тех, кто только мечтает о пополнении в семьях, кто и как надолго готов уйти в декретный отпуск.

Звезды рассказали, как относятся к декретным отпускам и о том, на кого готовы оставить своих детей. Оказалось, что при слове "декрет" мужчины не убегают от страха, а единое понятие, которое объединяет всех знаменитостей – идея быстрого декрета.

"Обязательно мужчины должны идти в декрет! Именно так и надо! Потому что я обожаю детей!", – говорит участник группы RUMBERO'S Амадор Лопес в программе "Ранок з Україною".

Амадор Лопес
Амадор Лопес
Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Совсем не против декрета и актер Игорь Скрипко, правда, пока СМИ обсуждают его свадебные планы, а не пополнение в семье.

"Что это за дискриминация по половому признаку? Мужское тепло ребенку просто необходимо! Поэтому обязательно мужчинам необходимо идти в декрет!", – комментирует актер Игорь Скрипко.

Игорь Скрипко
Игорь Скрипко
Фото: instagram.com/igrskripko

Но далеко не все мужчины разделяют такое отношение к этому вопросу. Дмитрий Ступка вместе с женой – телеведущей Полиной Логуновой, воспитывает 2-летнюю дочь Богдану. Но никто из звездных родителей не сидел в декрете.

"Жена не брала декрет. Она начала работать почти сразу – прошло буквально пару недель, и она пошла на работу", – поделился Дмитрий Ступка.

Дмитрий Ступка с дочерью Богданой
Дмитрий Ступка с дочерью Богданой
Фото: instagram.com/stupka777

Богатырь Василий Вирастюк – отец троих сыновей: 16-летнего Адама, 11-летнего Олега и 3-летнего Саши. Недавно спортсмен даже получил награду "Папа года", однако сидеть дома с детьми мужчина не готов.

"Я бы так не смог. Когда появляется ребенок в доме, кто-то один, пожалуй, выбирает путь развивать карьеру – берет на себя обязательства содержать и зарабатывать. А кто-то, в основном это мама, берет на себя другую миссию – давать тепло и любовь", – комментирует спортсмен Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк
Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

А что об этом думают известные и успешные женщины? Певице МЯТЕ – мамы двух сыновей – идея мужского декрета нравится.

"У меня есть знакомая, у которой муж ушел в декрет – так как она больше зарабатывала, он должен был на это согласиться. Кстати, у них трое детей, а он очень классный папа! Что касается меня – я хотела небольшой перерыв, чтобы немного выровняться от такого сумасшедшего темпа, и поэтому сделала его на год", – рассказала певица МЯТА в эфире "Ранку з Україною".

Певица МЯТА
Певица МЯТА
Фото: instagram.com/myataua

Звезда "Реальной мистики" Наталья Бережная – мама троих детей. У актрисы две взрослые дочери: 23-летняя Юлия, 21-летняя Вика, а также 10-летний сын Егор.

"Воспитывать детей – не мужское дело. Мужчина, в первую очередь, должен быть добытчиком, а женщина – хранительницей семейного очага. Я родила ребенка и буквально через 3-4 месяца вернулась к съемкам", – поделилась Наталья Бережная.

Наталья Бережная
Наталья Бережная
Фото: instagram.com/berezhnaya_nataliya

Ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик с появлением детей научилась делать невозможное.

"С появлением первого ребенка я начала успевать больше, а сейчас, когда у меня две дочери – успеваю столько, что иногда сама останавливаюсь и думаю: "Боже, как я все это сделала?", – комментирует Лилия Ребрик в эфире телеканала "Україна".

Лилия Ребрик с мужем и детьми
Лилия Ребрик с мужем и детьми
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Лилия Ребрик, Тоня и Нина Матвиенко рассказали о воспитании дочерей.

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