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Звездные пары, которые завели роман на съемках, и это не только Джоли и Питт

Вдохновляемся романтическими историями накануне Дня влюбленных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:58
Знаменитости, чьи экранные отношения переросли в реальные
Знаменитости, чьи экранные отношения переросли в реальные
Фото: Getty Images, Сегодня, Instagram.com

В преддверии Дня святого Валентина Сегодня.Lifestyle делятся романтическими историями звездных пар. Так, недавно мы рассказали о знаменитостях, которые дали своим половинкам второй шанс.

Независимо от того, отмечаете вы День влюбленных или нет – предлагаем ознакомиться с историями пар, чьи отношения начались на съемочной площадке. Не всем удалось сохранить отношения, но как красиво все начиналось!

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Юрий Горбунов и Катя Осадчая
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Любовные отношения телеведущих начались на проекте "Голос. Діти 2" более четырех лет назад. В одном из интервью Юрий Горбунов признавался, что изначально Катя Осадчая ему не понравилась, пару объединяли исключительно рабочие отношения, однако со временем оба осознали, что скучают друг по другу. Сейчас Осадчая и Горбунов – муж и жена, и воспитывают сына Ивана.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Они встретились на кастинге 100-серийной саги "Клан ювелиров", где Денисенко и на тот момент женатого Фединчика утвердили на главные роли. Собственно, именно с этого сериала и началась одна из самых драматических историй любви нашего кинематографа.

"Мы вливались, мы узнавали друг друга. Заинтересовались сначала друг другом. А потом оно становилось все больше, больше. А потом уже в какой-то момент ты просто ловил себя на мысли, что ты просто хочешь видеть этого человека. Тебе никак, если она не рядом. Просто ее видеть. Я постоянно хотел ехать быстрее на съемочную площадку, чтобы ее увидеть", – вспоминает Андрей Фединчик.

Заподозрив Андрея, жена даже пыталась приезжать на съемочную площадку. Однако, по словам Наталки, девушка не устраивала сцен ревности: "Нет, скандалов не было. Она очень мудрая и приветливая".

Вскоре актерская пара связала себя узами брака и сейчас воспитывает сына.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Изначально коллеги по фильму "Мистер и миссис Смит" не понравились друг другу. Питт считал Джоли слишком капризной, а Энджи называла Брэда высокомерным и неприятным. Тем не менее экранная страсть переросла в реальную, несмотря на то, что голливудский красавчик состоял в браке с Дженнифер Энистон. Только после развода Брэд Питт и Анджелина Джоли перестали скрывать отношения, а новость о пополнении в семье не заставила себя ждать.

Сейчас Джоли и Питт воспитывают шестерых детей, однако в 2016 году приняли решение расстаться. Главная причина – пристрастие Брэда к алкоголю.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Кит Харингтон и Роуз Лесли
Кит Харингтон и Роуз Лесли
Фото: Getty Images

Чувства актеров вспыхнули в 2011 году на съемочной площадке "Игры престолов", где Роуз сыграла возлюбленную Джона Сноу (Кит Харингтон). В 2017-м звезды фантастической саги помолвились, а в июне 2018-го поженились.

Примечательно, что дату свадьбы Кит Харингтон и Роуз Лесли выбирали, подстраиваясь под график съемок "Игры престолов". Кроме того, что в процессе был активно задействован жених, влюбленные хотели видеть на торжестве своих коллег. Как признался Кит, после помолвки он позвонил продюсеру сериала и сказал: "Я женюсь, и это твоя вина".

Николь Кидман и Том Круз

Николь Кидман и Том Круз
Николь Кидман и Том Круз
Фото: Getty Images

Звезды познакомились в 1990 году на съемках картины "Дни грома". Несмотря на то, что Николь выше своего экс-возлюбленного на 10 сантиметров, между актерами еще на кастинге промелькнула искра. Сначала между знаменитостями были дружеские отношения, тем более, что на тот момент Том Круз был женат на актрисе Мимми Роджерс.

После развода Том стал еще активнее покорять сердце Николь. Голливудский красавчик даже подарил любимой самолет, который назвал "Сладкая Ник". Вскоре пара поженилась. Трудности в их отношениях началась из-за того, что Кидман не могла забеременеть, хотя оба супруга мечтали о ребенке. Кроме того, девушка заметила, что ее супругу свойственная придирчивость и он был готов судиться с каждым журналистом, который обронил в его сторону неудачную фразу.

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Точку в отношениях Николь Кидман и Тома Круза поставили съемки актера в фильме "Ванильное небо" вместе со жгучей испанкой Пенелопой Крус. Узнав об измене, Николь была подавлена. К тому же заносчивый Том воспользовался всеми преимуществами брачного контракта и сделал развод для себя максимально выгодным. По некоторой информации, во время бракоразводного процесса Николь Кидман была на третьем месяце беременности, однако из-за стресса актриса потеряла ребенка.

Так или иначе, сейчас Николь счастлива и после отношений с Томом Крузом родила двоих дочерей.

Рейчел Макадамс и Райан Гослинг

Рейчел Макадамс и Райан Гослинг
Рейчел Макадамс и Райан Гослинг
Фото: Getty Images

Актеры снимались в нашумевшей картине "Дневник памяти". Как часто случается, знаменитости в начале съемок не просто не понравились друг другу. Райан Гослинг просил режиссера заменить Рейчел Макадамс другой актрисой, так как "не чувствовал химии". Звезды часто ругались прямо во время съемок, в результате чего их попросту останавливали, что Рейчел и Райан перевели дух.

Лишь после окончания съемок "Дневника памяти" в 2004 году Рейчел Макадамс и Райан Гослинг начали встречаться. Отношения продлились более трех лет.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Фото: Getty Images

В 2010 году актеры начали сниматься в картине "Зеленый фонарь". Оба состояли в отношениях: Рейнольдс был женат на сексуальной Скарлетт Йоханссон, а Лайвли встречалась с Пенном Бэджли, партнером по сериалу "Сплетница", где она сыграла главную роль.

Спустя несколько месяцев знаменитости уладили свои амурные дела и были готовы к новым отношениям. В сентябре 2012 года пара поженилась и сейчас воспитывает двоих дочерей – Инес и Джеймс.

Люси Бойнтон и Рами Малек

Рами Малек и Люси Бойнтон
Рами Малек и Люси Бойнтон
Фото: Getty Images

38-летний Рами и 26-летняя Люси познакомились на съемках фильма "Богемская рапсодия", за роль Фредди Меркьюри в котором актер получил "Оскар". Люси сыграла в картине возлюбленную Фредди Меркьюри – Мэри Остин. "Люси Бойнтон, ты – душа этого фильма. Ты невероятно талантлива. Ты навсегда завоевала мое сердце", – произнес актер со сцены, получая статуэтку.

Напомним также, с 9 на 10 февраля состоится церемония "Оскар-2020". Узнайте список номинантов на престижную премию.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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