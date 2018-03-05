Звездные пары на красной дорожке "Оскара-2018"

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я по счету церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". На красной дорожке звезды блистали в ярких нарядах от лучших дизайнеров мира. Мы уже составили подборку ТОП-10 платьев знаменитостей на кинопремии.

На ковровой дорожке церемонии вместе появились многие звездные пары, среди них: Камила Альвес и Мэтью Макконахи, Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Галь Гадот и Ярон Версано, Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер, лауреат "Оскара-2018" Гэри Олдман и Жизель Шмидт.



















Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино на Vanity Fair Oscar Party 2018

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Гэри Олдман и Жизель Шмидт

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Гэри Олдман и Жизель Шмидт

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Галь Гадот и Ярон Версано

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Галь Гадот и Ярон Версано

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Камила Альвес и Мэтью Макконахи

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP Камила Альвес и Мэтью Макконахи

Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.

Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.