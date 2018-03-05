Звездные пары на красной дорожке "Оскара-2018"

Сегодня, 15:39

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная церемония вручения "Оскара"

Сальма Хайек и ее супруг Франсуа-Анри Пино. Фото: AFP
Сальма Хайек и ее супруг Франсуа-Анри Пино. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я по счету церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". На красной дорожке звезды блистали в ярких нарядах от лучших дизайнеров мира. Мы уже составили подборку ТОП-10 платьев знаменитостей на кинопремии.

На ковровой дорожке церемонии вместе появились многие звездные пары, среди них: Камила Альвес и Мэтью Макконахи, Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Галь Гадот и Ярон Версано, Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер, лауреат "Оскара-2018" Гэри Олдман и Жизель Шмидт.

  • Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
  • Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино на Vanity Fair Oscar Party 2018
  • Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер
  • Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер
  • Гэри Олдман и Жизель Шмидт
  • Гэри Олдман и Жизель Шмидт
  • Галь Гадот и Ярон Версано
  • Галь Гадот и Ярон Версано
  • Камила Альвес и Мэтью Макконахи
  • Камила Альвес и Мэтью Макконахи
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино на Vanity Fair Oscar Party 2018
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Гэри Олдман и Жизель Шмидт
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Гэри Олдман и Жизель Шмидт
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Галь Гадот и Ярон Версано
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Галь Гадот и Ярон Версано
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Камила Альвес и Мэтью Макконахи
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP
Камила Альвес и Мэтью Макконахи
Звездные пары на "Оскар-2018" Фото: AFP

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.

Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко. 
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