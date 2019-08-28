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Звездные первоклашки: Камалия отправила дочек в элитную школу Киева

В семье певица знаковое событие – девочки пошли в первый класс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Камалия
Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

После семейного отдыха в Турции украинская певица Камалия вернулась в Киев и отправила своих дочерей в первый класс элитной британской школы, которая расположена в Киеве.

Также узнайте в видео, из-за чего Камалия угодила в громкий скандал:

Для звездной семьи 1 сентября наступило на четыре дня раньше, праздничная линейка уже состоялась и девочки – Арабелла и Мирабелла – официально получили статус первоклассниц. Счастливая мама вместе с мужем миллионером Мохаммадом Захуром, разумеется, пришли поддержать дочерей в такой знаковый момент их жизни. Камалия даже поделилась праздничным фото с подписчиками в Instagram.

На опубликованном снимке звездные родители позируют с девочками, которые облачены в школьную форму.

INSTAGRAM (@kamaliyaofficial)

"Наше 1 сентября наступило на четыре дня раньше. Сегодня наши принцессы пошли в первый класс школы. (Иностранные школы в Киеве почему-то начинаются в конце августа)", – написала певица.

Ранее мы также писали, что Камалия поделилась редким фото с отцом. А до этого  в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Камалия рассказала о тяжелом детстве с отцом-садистом. Оказалась, что мужчина избивал маму, когда артистка была маленькой. 

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