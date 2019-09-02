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Звездные тайны: Регина Тодоренко и другие звезды рассказали о школьных годах

Маму Регины Тодоренко вызывали в школу, а Оля Цибульская боялась целоваться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01

Накануне 1 сентября журналисты программы "Зірковий шлях" собрали артистов в настоящей школе, где они вспомнили свои школьные годы и на всю страну открыли юношеские тайны. Почему Оля Цибульская боялась целоваться, а маму Регины Тодоренко вызывали в школу – узнайте далее в материале.

По словам телеведущей и певицы Оли Цибульской, в детстве у нее была подруга, которая ей внушила, что целоваться могут лишь девушки, обладающие особым даром.

"Я просто в школе боялась целоваться. У меня была подруга, старшая на два года, и она мне рассказывала, что целоваться – это дар", – говорит звезда.

Цибульская подумала, что такого изысканного дара у нее нет. А когда на дискотеке к ней подошел парень и хотел поцеловать в щечку, Оля запаниковала: "Я закричала и убежала", – вспомнила Оля.

Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем
Фото: instagram.com/cybulskaya

Забавной историей поделилась также телеведущая Регина Тодоренко. Выяснилось, что маму звезды вызывали в школу, а саму Регину чуть не выгнали из учебного заведения из-за общения с хулиганами.

"Я очень любила общаться с такими бандитами, у меня были друзья-зэки иногда, у меня была разная компания. И иногда это были ребята-бандиты, которые били окна в школе, вот меня хотели исключить", – признается звезда.

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