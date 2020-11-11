СovidOut: 6 откровенных историй звезд о том, как они боролись с коронавирусом

Рассказываем, кто из знаменитостей тяжело перенес COVID-19

Пандемия коронавируса набирает свои обороты. Ежедневно в Украине растет количество зараженных, а накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что заболел COVID-19. Сегодня.Lifestyle рассказывает о звездах, которые перенесли болезнь особенно тяжело.

Дуэйн "Скала" Джонсон

Дуэйн "Скала" Джонсон с дочками

Фото: instagram.com/therock

В начале сентября актер вместе с маленькими детьми 4-летней Жасмин и 2-летней Тианой и женой Лорен тяжело переболел "ковидом". Дуэйн рассказывал, что это была одна из самых сложных и тяжелых вещей, которые его семье когда-либо приходилось пережить. По его словам, COVID-19 он перенес тяжелее, чем травмы и переломы, которых у актера было немало.

Сейчас здоровью семьи Джонсона ничего не угрожает. После выздоровления он говорил, что они с женой и детьми "стали более сильными и здоровыми", пройдя через испытание коронавирусом.

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас Фото: facebook.com/AntonioBanderas

Свое 60-летие знаменитому актеру пришлось праздновать одному, так как в день рождения он получил позитивный тест на COVID-19.

"Я должен сообщить вам следующее: сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, получив положительный результат теста на коронавирус", – написал актер в Twitter.

Тем не менее болезнь актер поборол. Хотя на самоизоляции ему пришлось находиться более 20-ти дней.

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук заразилась коронавирусом вскоре после рождения ребенка. Переболел и ее супруг. Сперва у актрисы повысилась температура до 39,8, а затем появились кашель, ломота и недомогание. Кормящей маме пришлось сбивать температуру таблетками и принимать витамины С и Д.

Анна также призналась, что вынуждена была ждать, чтобы сделать тест. По словам Саливанчук, врачи не стали приезжать к ней на дом, поэтому ей самой пришлось ехать в клинику.

Алисса Милано

Актриса Алисса Милано Фото: instagram.com/milano_alyssa

Звезда сериала "Зачарованные (в украинском прокате – "Всі жінки – відьми") перенесла "ковид" еще летом. Вскоре Милано призналась, что из-за коронавируса у нее начали выпадать волосы.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, продемонстрировав, сколько волос теряет при расчесывании. Алисса обратилась к своим подписчикам с просьбой носить маски и придерживаться карантинных ограничений.

Камалия

Камалия с семьей Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица переболела COVID-19 вместе с мужем и своей мамой, которой диагностировали воспаление легких. Камалия призналась, что скептически относилась к вирусу, тем не менее сильные боли и ломота в теле настигли и ее.

"Болит все тело, будто ударяет током, словно с тебя вытаскивают все вены и сухожилия, выкручивает мышцы. Лежать, сидеть, ходить – все больно", – делилась Камалия подробностями со своими подписчиками.

Перенес тяжело COVID-19 супруг артистки. Обследование показало, что у Моххамада поражено до 40% легких. Недавно пара отправилась в Германию на обследование, чтобы узнать, как коронавирус повлиял на их здоровье.

Дмитрий Стужук

Дмитрий Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Для украинского блогера Дмитрия Стужука коронавсирус сыграл роковую роль. Силач некоторое время находился в коме и даже пережил клиническую смерть, а 16 октября его сердце остановилось.

Как рассказала бывшая супруга Дмитрия Стужука София, ночью 15 октября Дмитрию стало плохо и его срочно забрали в больницу. Дмитрий находился в очень тяжелом состоянии в реанимации, без сознания.

Муж Софии Стужук заболел COVID-19 на отдыхе в Турции. После возвращения из Турции Дмитрий сразу же пошел сдавать анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID-19, который оказался положительным. Врачи настаивали на госпитализации, но Дмитрий был против из-за плохих условий в больнице.

COVID-19 повлиял на мужчину, у которого были проблемы с сердечно-сосудистой системой, как нельзя хуже, дав осложнение на сердце. У Дмитрия Стужука остались трое детей.

Ранее мы писали, что ведущий Анатолий Анатолич заболел COVID-19.

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