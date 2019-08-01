Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

Среди артистов начался бум заграничных поездок

Слава Каминская на грецком острове Фото: instagram.com/babaslavka

На календаре – первый день последнего летнего месяца. Не верится, но лето почти позади, а ведь многие из нас даже не успели на море съездить! Представители украинского шоу-бизнеса столкнулись с той же проблемой – плотный график, гастроли и съемки. Артисты решили наверстать упущенное и массово отправились в отпуска.

Оля Полякова показала, как она проводит отпуск. Детали в видео:

Сегодня.Lifestyle сделали мониторинг звездных страниц в Instagram и узнали, куда и с кем украинские селебрити отправились отдыхать.

Настя Каменских и Потап продлили медовый месяц в Италии

После загруженного графика в Украине звездные супруги Настя Каменских и Потап решили продлить свой медовый месяц, который они не догуляли в Турции. Как оказалось, артисты отправились в Италию на остров Сардиния вместе со своими друзьями - солистом группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его супругой Анной.

31 Июл 2019 в 3:14 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

31 Июл 2019 в 1:50 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

Морские каникулы Ирины Билык в Греции

Одна из див украинского шоу-бизнеса Ирина Билык отправилась на отдых в греческую деревню Афитос. С кем поехала певица – неизвестно. Но ее солнечные фото на фоне Эгейского моря однозначно поднимают настроение.

31 Июл 2019 в 9:47 PDT INSTAGRAM (@bilyk_iryna)

29 Июл 2019 в 8:08 PDT INSTAGRAM (@bilyk_iryna)

Семейный отдых Владимира Остапчука в Дании и Риге

Еще один украинский ведущий - Владимир Остапчук, который недавно стал отцом во второй раз, отправился вместе со своей супругой Еленой и старшей дочерью Эмилией в Данию. Семейство даже на один день остановилось в Риге, где звезде телеэкрана очень понравилось.

29 Июл 2019 в 12:12 PDT INSTAGRAM (@vova_ostapchuk)

Ко всему, Владимир поделился некоторыми советами, как в Дании отдохнуть от городской суеты и по максимуму насладиться тамошней природой.

30 Июл 2019 в 11:42 PDT INSTAGRAM (@vova_ostapchuk)

Роскошный круиз Камалии с детьми по побережьям Европы

Жена миллиардера и популярная украинская певица Камалия отправилась в морской круиз вместе со своими детьми. Испания, Франция, Италия и другие лазурные побережья ждут семейство артистки.

31 Июл 2019 в 11:40 PDT INSTAGRAM (@kamaliyaofficial)

Анна Седокова вместе со своим сыном отправилась во Францию

Знаменитая украинская певица Анна Седокова, которая частично проживает в США, отправилась во французскую коммуну Антиб. Судя по фото, артистка отдыхает вместе со своим сыном.

31 Июл 2019 в 3:28 PDT INSTAGRAM (@annasedokova)

Впервые за два года Алене Шоптенко удалось отправиться в отпуск

Знаменитая хореограф Алена Шоптенко призналась, что уже два года у нее не было отпуска. Наконец-то она поехала к морю вместе со своим супругом Алексеем. Супружеская пара выбрала для отдыха популярное среди украинцев место – Кемер в Турции.

1 Авг 2019 в 1:21 PDT INSTAGRAM (@alena_shoptenko)

Райский отдых Тимура Мирошниченко на Мальдивах

Популярный украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной и годовалой дочерью впервые в своей жизни отправились к Индийскому океану, на Мальдивы.

31 Июл 2019 в 12:55 PDT INSTAGRAM (@timur.miroshnychenko)

1 Авг 2019 в 1:03 PDT INSTAGRAM (@_inna_mi_)

Слава Каминская наслаждается отдыхом в Греции

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская после резонансного развода с мужем отправилась набираться сил и наслаждаться красотой природы на греческий остров Миконос. Артистка делится роскошными фото у бассейна.

31 Июл 2019 в 12:46 PDT INSTAGRAM (@babaslavka)

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-10 звездных красоток в купальниках.

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