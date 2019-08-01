Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом
Среди артистов начался бум заграничных поездок
На календаре – первый день последнего летнего месяца. Не верится, но лето почти позади, а ведь многие из нас даже не успели на море съездить! Представители украинского шоу-бизнеса столкнулись с той же проблемой – плотный график, гастроли и съемки. Артисты решили наверстать упущенное и массово отправились в отпуска.
Оля Полякова показала, как она проводит отпуск. Детали в видео:
Сегодня.Lifestyle сделали мониторинг звездных страниц в Instagram и узнали, куда и с кем украинские селебрити отправились отдыхать.
После загруженного графика в Украине звездные супруги Настя Каменских и Потап решили продлить свой медовый месяц, который они не догуляли в Турции. Как оказалось, артисты отправились в Италию на остров Сардиния вместе со своими друзьями - солистом группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его супругой Анной.
Одна из див украинского шоу-бизнеса Ирина Билык отправилась на отдых в греческую деревню Афитос. С кем поехала певица – неизвестно. Но ее солнечные фото на фоне Эгейского моря однозначно поднимают настроение.
Еще один украинский ведущий - Владимир Остапчук, который недавно стал отцом во второй раз, отправился вместе со своей супругой Еленой и старшей дочерью Эмилией в Данию. Семейство даже на один день остановилось в Риге, где звезде телеэкрана очень понравилось.
Ко всему, Владимир поделился некоторыми советами, как в Дании отдохнуть от городской суеты и по максимуму насладиться тамошней природой.
Жена миллиардера и популярная украинская певица Камалия отправилась в морской круиз вместе со своими детьми. Испания, Франция, Италия и другие лазурные побережья ждут семейство артистки.
Знаменитая украинская певица Анна Седокова, которая частично проживает в США, отправилась во французскую коммуну Антиб. Судя по фото, артистка отдыхает вместе со своим сыном.
Знаменитая хореограф Алена Шоптенко призналась, что уже два года у нее не было отпуска. Наконец-то она поехала к морю вместе со своим супругом Алексеем. Супружеская пара выбрала для отдыха популярное среди украинцев место – Кемер в Турции.
Популярный украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной и годовалой дочерью впервые в своей жизни отправились к Индийскому океану, на Мальдивы.
Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская после резонансного развода с мужем отправилась набираться сил и наслаждаться красотой природы на греческий остров Миконос. Артистка делится роскошными фото у бассейна.
Напомним, ранее мы публиковали ТОП-10 звездных красоток в купальниках.
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