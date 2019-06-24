Звездный папа Энрике Иглесиас поделилась трогательным видео с сыном

Певец часто проводит время со своими детьми

Энрике Иглесиас Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Испанский популярный певец Энрике Иглесиас вместе с экс-теннисисткой Анной Курниковой воспитывают двоих детей – сына Николаса и дочь Люси. Счастливый отец обожает проводить время со своими детьми и часто делится с подписчиками в Instagram милыми фото и видео близнецов.

Смотрите видео о том, почему Энрике Иглесиас решил завязать с пением:

На коротком видео, которое Энрике Иглесиас в очередной раз опубликовал в социальной сети, его годовалый малыш во время прогулки на яхте в соломенной шляпе смотрит в окно и что-то сам себе рассказывает. Артист очень любит детей и часто делится с поклонниками первыми успехами и смешными моментами из жизни близнецов.

23 Июн 2019 в 10:42 PDT INSTAGRAM (@enriqueiglesias)

Под опубликованным видео подписчики отметили, что Николас очень похож на супругу певца – Анну Курникову.

Напомним, что не так давно Энрике Иглесиас открыл правду об интимной жизни с Анной Курниковой. По словам артиста, его отношения с Анной теперь стали еще лучше, а их чувства нисколько не угасли.

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