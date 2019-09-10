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Звездный психолог Наталья Холоденко показала свою квартиру

Наталья Холоденко живет на съемной квартире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Наталья Холоденко призналась, сколько получает за одну консультацию

Звездный психолог, телеведущая и певица Наталья Холоденко, которая недавно сделала крупное приобретение, живет с семьей на съемной квартире. По ее словам, отец ее дочери Вивьен подарил ей квартиру, однако она двухкомнатная и под Киевом, поэтому Холоденко приняла решение временно арендовать жилье – просторное и в столице. В программе "Зірковий шлях" звезда показала свою квартиру.

Так, выяснилось, что в серванте, вместо посуды, Наталья Холоденко хранит 120 пар обуви. Психолог признается, что она настоящий туфлеман.

"У меня такая фишка, я не выбираю, красные или голубые, – я сразу беру две пары, если нравятся", – говорит Холоденко.

Наталья также призналась, сколько стоит самая дорогая пара обуви в ее коллекции: "Тысячу долларов. Это на день рождения, 35 лет, я себе покупала".

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

Звезда также поговорила на тему стоимости аренды жилья. Наталья Холоденко снимает 5-комнатную квартиру в Киеве. Вначале психолог отказалась назвать цену – во избежание негативных комментариев, однако позже призналась, что аренда ее квартиры составляет чуть больше тысячи долларов.

"Не полторы, между тысячей и полторы, но на самом деле такая квартира стоит на рынке гораздо дороже", – говорит Наталья.

Кроме того, звездный психолог призналась, сколько получает за один сеанс. Как оказалось, речь идет о сумме 500 долларов. Однако, по словам Холоденко, для ее клиентов – это не колоссальные деньги.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

"Я всегда подчеркиваю, что я работаю в основном с владельцами бизнеса, с топ-менеджерами, и с теми масштабными вопросами, с которыми работаю я, уже не работает большинство других специалистов. Поэтому для них это адекватная стоимость, конечно, для обычного человека – это нереальная сумма", – делится Наталья.

О том, кто станет крестным отцом дочери Натальи Холоденко, ее новой няне, тайной комнате в офисе и многом другом – смотрите в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним также, Наталья Холоденко призналась, почему не выходит замуж за отца своего ребенка.

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