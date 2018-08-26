Звезду 90-х Профессора Лебединского обокрали в центре Киева

У Алексея Лебединского украли телефон, когда он прогуливался по улице Сагайдачного

Профессор Лебединский. Фото: Facebook/Алексей Лебединский

На День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева обокрали российского блогера и музыканта Алексея Лебединского (Профессор Лебединский). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам музыканта, у него украли телефон во время прогулки на улице Сагайдачного.

"Полчаса назад (24 августа, 21:01 – время публикации, ред.) во время прогулки по ул. Сагайдачного у меня украли телефон. Так что я без связи американской и украинской. Пишите сюда. Как восстановить в Киеве американскую симку, не знаю. А очень надо. Если кто в курсе, скажите. С праздником еще раз украинцев!

P.S. Будьте все осторожны, в толпе прогуливающихся работают карманные воры. Увидите, поймаете – бейте ногами от души. Ненавижу воров всех мастей", – написал Алексей.

Отметим, что ранее Лебединский сообщал, что находится в Украине, будет здесь "петь песни и общаться с добрыми людьми".

Напомним, в Киеве в ночь на 20 августа на автозаправочной станции в Святошинском районе обокрали автомобиль известного украинского певца Петра Черного.

Также мы сообщали, что исполнителя хита Despacito обокрали на два миллиона евро.