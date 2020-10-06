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Звезду "Дома-2" Викторию Боню ограбили дважды за 10 дней в Монако

Сегодня, 12:43

Телеведущая поделилась снимками своей квартиры после ограбления

Звезда реалити "Дом-2" и телеведущая Виктория Боня сообщила своим подписчикам шокирующую новость: ее ограбили дважды в течение десяти дней. В Instagram Боня опубликовала фото беспорядка в ее квартире в Монако после того, как там побывали воры.

Виктория призналась, что не хотела рассказывать о случившемся, однако информация о грабежах попала во французскую прессу благодаря ее соседям. После этого ведущая решила рассказать об инцидентах своей Instagram-аудитории.

Виктория Боня
Виктория Боня
Фото: instagram.com/victoriabonya

"Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым, и было очень легко войти", – объясняет Боня.

По словам Виктории, ее соседи видели воров и даже успели их сфотографировать, продав снимки представителям СМИ. Злоумышленники украли у Бони несколько дорогих сумок, одежду и другие вещи.

"Ущерб был нанесен приблизительно на 250 000 € – полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей", – пишет девушка.

Фото: instagram.com/victoriabonya

После инцидентов Виктория поставила в доме сигнализацию и камеры наблюдения.

"Но! Когда я устанавливала эту систему, прибежал консьерж из нашего здания и говорит: "Вы знаете, наши соседи против, чтобы вы ставили здесь на нашем желтом фасаде свои белые камеры и сенсоры, потому что они не подходят по цвету нашего дома". У меня просто округлились глаза, на что я ответила, что со мной живет ребенок несовершеннолетний, и мне его безопасность дороже, цвет фасада. Они отправили официальное письмо и сейчас будет разбирательство в суде", – описала ситуацию Боня.

Фото: instagram.com/victoriabonya

Напомним, квартиру звезды фильма "Скажене весілля" ограбили.

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