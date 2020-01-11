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Звезду "Джокера" Хоакина Феникса арестовали: что произошло

Голливудский актер принял участие в акции протеста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Фото: Instagram.com

Известный актер и звезда культового фильма "Джокер" Хоакин Феникс, который ранее попал в аварию, был арестован в Вашингтоне. Знаменитость вышел на акцию протеста против климатических изменений вместе с другими известными личностями.

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли поборется за премию "Оскар" во всех основных категориях:

Как сообщает издание The Washington Post, знаменитость задержали вместе с другими участниками акции, которую организовала актриса и общественная активистка Джейн Фонда. Феникс также выступил перед участниками акции с короткой речью. Полиция столицы арестовала Феникса, взяв его под стражу.

Напомним, ранее актер Хоакин Феникс дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии. Актер вспомнил первые годы своей жизни, которые он с семьей провел в секте "Дети Бога". В 1978 году родители Хоакина решили покинуть секту, и во время путешествия семейства на барже из Венесуэллы в Майами он увидел, как жестоко рыбаки обращаются с рыбой.

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