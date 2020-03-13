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Звезду фильма о Мэри Поппинс арестовала в Мексике: подробности инцидента

У Натальи Андрейченко возникли проблемы во время съемок

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:00

Российская актриса Наталья Андрейченко, которая больше суток не выходила на связь, была арестована полицией в Мексике. Звезду фильма о Мэри Поппинс задержали из-за нарушения запрета на видеосъемку. Дело в том, что Андрейченко и ее команда проводили съемки на руинах древнего города Майя в Ушмале, где это запрещается. В этот момент мимо проезжали полицейские и остановились.

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Как позже выяснилось, местные правоохранители обратили внимание не на процесс съемки, а на то, как оператор снимает микрофон с одежды Натальи. Они предположили, что он домогается актрису.

"Они спросили, мол, не пристают ли к женщине. И тут мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы ведем съемку, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали Наталью и всю съемочную группу в участок. Но позже отпустили всех домой", – рассказал PR-директор артистки Ян Трунцев изданию 7days.ru.

Наталья Андрейченко выставила на продажу заморскую виллу. Детали в сюжете:

Напомним, ранее Наталья Андрейченко признавалась, что ее ограбил собственный сын, банкир Дмитрий Шелл, которого актриса родила в браке с Максимом Дунаевским.

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