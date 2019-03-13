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Звезду "Отчаянных домохозяек" арестовало ФБР

Актриса "попалась" на крупных взятках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
"Отчаянные домохозяйки"
"Отчаянные домохозяйки"
Фото: YouTube

Звезду сериала "Отчаянные домохозяйки", актрису Фелисити Хаффман арестовало ФБР. Также в центре скандала оказалась и актриса Лорин Локлин, а еще 49 человек, не связанных с шоу-бизнесом, сообщило агентство Associated Press.

А дело в том, что этот инцидент связан со взятками в различных престижных американских колледжах, которые богатые родители давали за гарантированное поступление их детей. Сообщается, что это крупнейшая афера в истории США, связанная с подкупом руководства учебных заведений.

По данным Associated Press, Хаффман заплатила "пожертвования" одному из колледжей 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь смогла туда поступить. Сколько давала за поступление Лорин Локлин – неизвестно. По словам одного из адвокатов, был специальный список родителей, которые похожи на "каталог богатства и привилегий". В нем фигурировали генеральные директора, модельер и сопредседатель глобальной юридической фирмы.

Как рассказал агент ФБР Джозеф Бонаволонта CNN, поступление ребенка обходилось родителям в сумму от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов. Хаффман арестована и ей назначили залог в 250 тысяч долларов.

Напомним, несколько лет назад Линдси Лохан посадили под домашний арест. А вот актрису Аманду Байнс арестовали за вождение под воздействием наркотиков.

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актриса Отчаянные домохозяйки Фелисити Хаффман
Источник: Сегодня
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