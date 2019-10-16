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Звезду "Отчаянных домохозяек" доставили в тюрьму: подробности

Фелисити Хаффман проведет за решеткой 14 дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Фелисити Хаффман в Бостоне на заседании суда
Фелисити Хаффман в Бостоне на заседании суда
Фото: Getty Images

Американскую актрису Фелисити Хаффман, которая ранее призналась в мошенничестве, приговорили к 14 дням тюрьмы. Исполнительницу роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки" признали виновной за то, что она дала взятку в университете, куда поступила ее дочь. Теперь стало известно, что артистку доставили к месту заключения.

Все подробности о судебном деле звезды "Отчаянных домохозяек" узнайте в видео:

Как сообщает издание Fox News, 56-летняя актриса проведет за решеткой две недели. Голливудская знаменитость призналась, что заплатила 15 тысяч долларов члену приемной комиссии, который должен был откорректировать ответы ее дочери. Более того, эту сумму Фелисити Хаффман перечислила под видом благотворительного взноса.

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По решению суда, кроме 14 дней лишения свободы актрису приговорили к году условного заключения, а также 250 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 30 тысяч долларов. Прокуроры требовали приговорить актрису к месяцу тюрьмы. Сама Фелисити признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Напомним, что ранее Фелисити Хаффман прокомментировала свой проступок.

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Источник: FOX NEWS
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