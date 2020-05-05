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Звезду сериала "Кухня" госпитализировали – СМИ

Сергей Лавыгин попал в одну из больниц Москвы

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:02

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин был госпитализирован в одну из московских больниц. 39-летнему артисту диагностировали черепно-мозговую травму. Отметим, что до этого с подозрением на инсульт была госпитализирована российская певица Татьяна Буланова.

Как сообщает Telegram-канал "112", Лавыгин поздно вечером возле подъезда своего дома ударился головой. По приезду в больницу врачи диагностировали у актера закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

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Российский актер Сергей Лавыгин получил популярность благодаря роли повара Арсения в сериале "Кухня", а также он участвовал в съемках в сериалах "Мамочки" и "СеняФедя".

Подробнее о госпитализации Татьяны Булановой смотрите в сюжете:

Напомним, российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Также в одну из московских больниц был госпитализирован российский композитор Игорь Николаев. Результат его теста на COVID-19 оказался отрицательным.

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