Звезду "Сватов" исключили из "черного списка" Минкульта
Теперь Федор Добронравов может посещать Украину без ограничений
Актера знаменитого сериала "Сваты" Федора Добронравова, который сразу после отмены запрета на въезд в Украину отправился с гастролями в оккупированный Крым, больше не состоит в "черном списке" лиц Министерства культуры Украины.
О том, что случилось с особняком Софии Ротару в оккупированном Крыму, смотрите в нашем видео:
Как сообщается на сайте ведомства, российский актер Федор Добронравов больше не представляет угрозу национальной безопасности Украины
Отметим, что Минкульт составляет такой "черный список" на основании обращений СНБО, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в список внесены 147 человек.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в нашу страну российскому актеру Федору Добронравову в связи с тем, что он посещал оккупированный Крым.
К слову, сам актер жестко ответил на решение Минкультуры Украины, назвав решение украинского правительства "глупыми". "Я не могу тратить свое время на комментирование глупых постановлений украинского правительства. Мне вполне хватает работы и без этого", – сказал Добронравов журналистам.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что Владимир Горянский, Олеся Жураковская, Станислав Боклан и Катерина Кистень прокомментировали скандал вокруг популярного сериала.
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