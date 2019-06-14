Звезду "Сватов" исключили из "черного списка" Минкульта

Теперь Федор Добронравов может посещать Украину без ограничений

Федор Добронравов Фото: instagram.com/svatbl7

Актера знаменитого сериала "Сваты" Федора Добронравова, который сразу после отмены запрета на въезд в Украину отправился с гастролями в оккупированный Крым, больше не состоит в "черном списке" лиц Министерства культуры Украины.

О том, что случилось с особняком Софии Ротару в оккупированном Крыму, смотрите в нашем видео:

Как сообщается на сайте ведомства, российский актер Федор Добронравов больше не представляет угрозу национальной безопасности Украины

Отметим, что Минкульт составляет такой "черный список" на основании обращений СНБО, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в список внесены 147 человек.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в нашу страну российскому актеру Федору Добронравову в связи с тем, что он посещал оккупированный Крым.

К слову, сам актер жестко ответил на решение Минкультуры Украины, назвав решение украинского правительства "глупыми". "Я не могу тратить свое время на комментирование глупых постановлений украинского правительства. Мне вполне хватает работы и без этого", – сказал Добронравов журналистам.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Владимир Горянский, Олеся Жураковская, Станислав Боклан и Катерина Кистень прокомментировали скандал вокруг популярного сериала.

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