Звезды "Беверли Хиллз" показали яркие совместные фото
Звезды сериала вместе позировали в купальниках, а также на кулинарном шоу
Недавно телеканал Fox выпустил превью перезапуска шоу "Беверли Хиллз" с актерами оригинального состава. Мы увидели, как сейчас выглядят Брендон, Келли, Стив, Донна, Бренда и другие герои телешоу.
Более того, поклонников популярного сериала порадовали хорошенькой порцией свежих фото со съемок продолжения. А сейчас уже и сами исполнители главных ролей радуют фанатов совместными фото.
Например, Тори Спеллинг поделилась фотографиями в своем микроблоге с коллегами, Дженни Гарт и Габриель Картерис, а также с Джейсоном Пристли. На одном из снимков исполнительницы ролей Донны, Келли и Андреа позируют на террасе в купальниках.
А вот с Джейсоном они были на каком-то кулинарном шоу.
Отметим, что премьера сериала запланирована на 7 августа 2019 года. Сезон будет состоять из шести серий.
Напомним, в сети появился первый трейлер перезапуска популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210". К сожалению актер Люк Перри, который сыграл Дилана в оригинальном сериале 90-х "Беверли Хиллз, 90210", умер после обширного инсульта. Ему было 52 года.
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