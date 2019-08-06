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Лето, задержись! Как украинские звезды планируют провести август

Что надо успеть к концу лета – советы от артистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", собрали советы у звезд о том, как провести последний месяц лета. Участники группы "Время и Стекло", MONATIK и Монро дали бесценные рекомендации.

В августе на жару и насекомых уже не жалуются. Каждый мечтает только о том, чтобы лето задержалось как можно дольше. Звезды дали ценные советы, как успеть за месяц лета сделать все, что планировали.

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Надя Дорофеева и Позитив – суперуспешный дуэт. Друг друга понимают с полуслова. Но звезды не скрывают – мечтают отдохнуть отдельно.

"Мы вместе никуда не едем, потому что надоели друг другу. Поэтому немного отдохнем друг от друга", – поделились участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив в эфире телеканала "Украина".

Надя Дорофеева и Позитив
Надя Дорофеева и Позитив
Фото: Instagram.com

Артисты дали это интервью "Ранку з Україною" за день до отпуска. И именно во время разговора звезды узнали, что оба собираются на отдых в одну и ту же страну.

А как провести лето, если вы трудоголик? Как Дмитрий Монатик. В первый день лета певец дал большой стадионный концерт.

MONATIK
MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official

"Будет небольшой тур Турцией и там я, наверное, останусь, немного отдохну и поедем дальше", – говорит MONATIK в программе "Ранок з Україною".

Махнуть на моря – хороший совет. А что делать тем, кому отпуск не светит?

"Большую порцию адреналина, впечатлений и надо не засиживаться! Есть возможность прогуляться вечером – надо это делать!" – комментирует Анна Добрыднева.

Анна Добрыднева
Анна Добрыднева
Фото: Instagram.com

Певец Артем Пивоваров тоже разделяет такое мнение.

"Неважно, это будет ваш отпуск или просто обычная прогулка, главное – не стоять на месте, не оставаться в центре своего города!", – говорит Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Роскошный курорт или парк под домом – не в этом дело, уверена Монро. Звезда рассказывает свою историю. Год назад она путешествовала Францией и посетила город Грас, на весь мир известный лавандовыми полями. Артистка приобрела там духи.

"И они у меня лежали спрятаны, знаете, до лучших времен. Когда-нибудь достану и начну пользоваться, – рассказала Монро в эфире "Ранок з Україною". – Сегодня утром проснулась с мыслью, а вдруг завтра не наступит и кто будет пользоваться моими духами?! Нееет! Поэтому, для того, чтобы провести остаток лета так, чтобы оно запомнилось, просто живите в удовольствие!".

Лучше не сказать, наслаждайтесь летом! Впереди почти целый месяц, поэтому не теряйте времени!

Ранее мы рассказывали, где отдыхают украинские артисты этим летом.

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