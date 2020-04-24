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Звезды "Дизель Шоу" засветились на антиукраинском канале в России

Евгений Никишин и Сергей Писаренко снялись в шоу телеканала "Россия 1"

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:28

23 апреля на российском пропагандистском телеканале с антиукраинской позицией "Россия 1" показали премьеру юмористического шоу "Дом культуры и смеха", в котором участвовали актеры проекта "Дизель Шоу" – Евгений Никишин и Сергей Писаренко.

В "Дизель Шоу" российские КВН-щики Никишин и Писаренко из "Уездного города" (Челябинск /Магнитогорск) выступают как приглашенные звезды. Но при этом они значатся на афишах юмористической студии и планируют вместе с украинским составом "Дизель Шоу" выступать в киевском Дворце "Украина" 13-17 июня.

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К слову, в эфире телеканала "Россия 1" выходят мощные пропагандистские программы, главной или даже единственной темой которых является Украина. В частности, "60 минут" с одиозной пропагандисткой Ольгой Скабеевои и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Коллектив "Дизель Шоу"
Коллектив "Дизель Шоу"
Фото: Dizelstudio

Напомним, ранее актриса "Дизель шоу" рассказала о восстановлении после ДТП, в результате которого погибла ее подруга и актриса Марина Поплавская.

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Источник: Сегодня
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