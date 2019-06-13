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Звезды Голливуда восстали против прививок: подробности

Звезды кино и эстрады уверены, что прививки нельзя делать принудительно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Фото: Getty Images

Супруга певца Джастина Тимберлейка, актриса Джессика Бил, которая чарует нежными образами, выступила  против обязательных прививок для жителей штата Калифорния. Она присоединилась к ряду звезд Голливуда, выступающих против обязательных детских прививок. В него, в частности, также вошли Джим Керри, Роб Шнайдер, Алисия Сильверстоун и многие другие.

 В Венгрии ввели наказание за отказ от прививки:

Как сообщает Deadline, 37-летняя артистка и ее муж являются давними противниками принудительных детских вакцинаций. Как известно, звездная пара воспитывает сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка. И в СМИ не раз появлялась информация, что младшего ребенка они не прививали.

Кроме Тимберейка и Бли актер Роб Шнайдер считает, что вопрос о вакцинации должен оставаться в юрисдикции родителей, но не правительства. Номинантка на "Золотой глобус" Алисия Сильверстоун также отметила, что нельзя принуждать родителей к вакцинации детей, пока не будет проведено окончательное исследование, которое докажет, что прививки безвредны. 

А вот рэпер Кевин Гейтс в свое время рассказывал, что, вероятно, никогда не рискнет прививать собственную дочь. По словам музыканта, каких-то побочных эффектов от этого решения он пока что не замечал — и даже наоборот.

Актер Джим Керри является одним из самых известных противников обязательных вакцинаций. Несколько лет назад артист выступил с резким заявлением относительно принудительных детских прививок. Позднее он, впрочем, оговорился, что не против прививок в целом. 

Джим Керри
Джим Керри
Фото: Getty Images

Напомним, прививки и их необходимость в Украине всегда вызывают массу обсуждений в обществе. Сайт "Сегодня" решил разобраться, почему важны прививки и какими могут быть последствия того, что дети без прививок будут посещать учебные заведения.

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Источник: Сегодня
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